Il prototipo di un iPod 3ª Gen mai giunto sul mercato: il video

Di recente, sicuramente a sorpresa, l’iPod è diventato per alcun giorni un argomento di tendenza. Tutto merito di Apple e del suo iPad Pro M4, che oggi detiene il titolo di dispositivo made-in-Cupertino più sottile mai realizzato. Sì, anche più del Nano di 7ª generazione. Oggi si torna a parlare del lettore musicale di Apple per un altro motivo. Più precisamente, per un altro video diffuso in rete.

Il prototipo di un iPod mai rilasciato si mostra in video: c’è anche un gioco stile Tetris

Il canale YouTube Apple Demo, molto noto nella community per aver mostrato rari prototipi, ha condiviso le immagini di un iPod mai giunto sul mercato. Quello mostrato nel video è un DVT, ovvero un prototipo in fase di “Digital Validation Testing”. La sigla del modello è A1023, che non appartiene ad alcun device lanciato sul mercato.

Altra informazione che emerge da quanto riportato sulla scocca posteriore è che questo prototipo dell’iPod di 3ª generazione è stato prodotto nella settimana 14 del 2003, ovvero più di un mese prima rispetto al rilascio del lettore che tutti (o quasi) conoscono. Il proprietario lo ha acquistato in Cina come “non funzionante” e “per parti di ricambio” ma è stato in grado di riparlarlo semplicemente sostituendo il cavo flessibile del disco rigido.

Il lettore esegue una versione prototipale di iPodOS 2.0 e “custodisce” al suo interno un gioco chiamato Stacker, che funziona in modo simile a Tetris. Oltre ad altri giochi come Block0 e Chopper, il dispositivo include anche una playlist musicale che Apple ha probabilmente utilizzato per testare la durata della batteria.

Il proprietario del canale racconta di aver chiesto al “padrino dell’iPod”, Tony Fadell, perché poi alla fine Stacker non sia stato rilasciato. Il motivo? I giochi sono stati aggiunti solo con una versione successiva del software. Con il passare degli anni di giochi ne sono arrivati tanti, anche a pagamento, compresa una versione ufficiale proprio di Tetris.