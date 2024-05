L'iPod Nano 7ª Gen è un argomento di tendenza nel 2024: perché?

Da alcuni giorni sui principali social network (principalmente X), forum e testate online del settore si parla di un dispositivo che occupa un posto speciale nel cuore di tanti ma che appartiene ormai al passato. Come mai l’iPod Nano di 7ª generazione è, a maggio del 2024, un argomento di tendenza? No, non è stato scoperto un modo per renderlo ultra-moderno e trasformarlo in una sorta di iPhone compatto. In realtà, nel ritorno sulla scena del dispositivo per ascoltare musica c’è lo zampino di Apple.

L’iPad Nano di 7ª generazione ha perso il tuo titolo: ecco in cosa è stato superato da iPad Pro M4

Più dell’iPad Air M2 da 13″, il vero protagonista dell’evento Let Loose di Apple è l’iPad Pro M4. Il nuovo tablet top di gamma di Apple porta con sé tante e importanti novità, come l’inedito display Ultra Retina XDR con tecnologia OLED Tandem e vetro nano-texture (opzionale), oppure il processore M4 che offre un equilibrio tra potenza ed efficienza senza pari.

Il dispositivo, pensato principalmente per professionisti come illustratori, musicisti e registi, ha qualcosa di nuovo anche dal punto di vista estetico: l’iPad Pro M4 è, ad oggi, il device Apple più sottile in assoluto. Ed è qui che entra in gioco l’iPod Nano di 7ª generazione, che fino alle 15:59 del 6 maggio (ora italiana) deteneva questo titolo.

L’iPad Pro M4 è dunque più sottile del lettore musicale lanciato nel 2012 e “abbandonato” cinque anni dopo: 5,1 mm contro 5,4 mm rispettivamente. E di questo Apple ne parla un po’ ovunque: nel video dell’evento e anche negli spot disponibili in rete.

Di seguito il video dal gusto nostalgico ora in distribuzione su TikTok e altri social network:

This new Apple ad is 🤏 pic.twitter.com/WVpxaDSpiz — Aaron (@aaronp613) May 7, 2024

«Con un peso minimo e il design più sottile mai creato da Apple, il nuovo iPad Pro offre un livello di portabilità eccezionale. Il modello da 11″ è spesso 5,3 mm, mentre quello da 13″ è ancora più sottile: solo 5,1 mm. Ed entrambi sono robusti quanto la generazione precedente. Il modello da 11″ pesa poco meno di 450 grammi, mentre quello da 13″ è circa 110 grammi più leggero rispetto al modello precedente, caratteristiche che permettono agli utenti professionali di ripensare alle modalità con le quali operano, permettendo loro di lavorare ovunque», si legge nel comunicato stampa.

Ecco dunque spiegato perché in queste ore si parla dell’iPad Nano di 7ª generazione. E non ci sono dubbi sul fatto che, puntando sulla nostalgia, i prezzi dell’usato su piattaforme come eBay e Wallapop lieviteranno nel giro di poco.