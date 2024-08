Provate Bannerify, app basata su WebGPU per rimuovere lo sfondo delle immagini

Bannerify è uno strumento innovativo progettato per la creazione di banner e contenuti visivi, che si distingue per l’uso della tecnologia WebGPU al fine di rimuovere lo sfondo da foto e immagini. WebGPU è un’interfaccia di programmazione che consente l’accelerazione tramite la GPU (l’unità di elaborazione grafica), offrendo prestazioni superiori rispetto alle tecnologie precedenti.

Grazie a WebGPU, è possibile svolgere operazioni grafiche complesse in modo più efficiente, riducendo i tempi di elaborazione e migliorando la fluidità delle applicazioni Web.

Uno strumento come Bannerify utilizza WebGPU per gestire la rimozione degli sfondi con una maggiore precisione, mantenendo la qualità delle immagini anche a risoluzioni elevate.

Come rimuovere lo sfondo delle immagini con Bannerify: basta il browser

Accessibile pubblicamente a questo indirizzo, Bannerify offre un servizio di rimozione degli sfondi che è non solo rapido e semplice, ma anche in grado di garantire risultati di alta qualità, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca di creare contenuti visivi accattivanti e senza complicazioni. I principali browser Web supportano di default WebGPU: non è quindi necessario abilitare manualmente alcuna funzionalità.

Per rimuovere lo sfondo da una singola immagine, è sufficiente cliccare sul pulsante Choose file or drag here oppure trascinarvi il file da elaborare.

Bannerify facilitare la rimozione in blocco dello sfondo da un insieme di immagini: in questo caso basta fare clic su Choose directory or drag here oppure rilasciarvi il contenuto di un’intera directory locale. Come fare? Basta ridurre le dimensioni del browser quindi, in Windows, aprire Esplora file ( CTRL+E ) per poi effettuare un’operazione di drag&drop, coinvolgendo la cartella desiderata. In alternativa si può trascinare la cartella da Esplora file sull’icona del browser mostrata nella barra delle applicazioni e da qui sul pulsante Choose directory or drag here. Non lasciare mai il pulsante sinistro del mouse, almeno fintanto che il puntatore non si trova su Choose directory or drag here.

Il vantaggio di Bannerify è che la procedura funziona integralmente in locale, senza caricare alcun dato su server remoti. Alla fine, si può selezionare Download per scaricare l’immagine privata dello sfondo o Download as zip per ottenerle in un unico archivio (utile quando si processano più immagini alla volta). Con un clic su Copy, l’immagine scontornata viene copiata negli appunti: è possibile incollarla altrove, ad esempio in un programma di grafica, semplicemente premendo CTRL+V .

Mettete alla prova le abilità di Bannerify

Per provare Bannerify abbiamo scelto un’immagine disponibile su Unsplash. Abbiamo volutamente selezionato un’immagine con contorni del soggetto in primo piano non ben definiti. Notoriamente, infatti, i capelli sono veramente complessi da scontornare e separare in maniera netta dallo sfondo.

Il risultato ottenuto non è superlativo ma può essere ulteriormente ottimizzato con un software di elaborazione grafica. Nelle maggior parte dei casi, comunque, le foto trasferite a Bannerify che hanno contorni ben definiti non necessitano di ulteriori interventi.

Diversamente, si possono usare programmi come Photoshop e GIMP: entrambi consentono di selezione dei colori o il canale alfa per eliminare i colori indesiderati. LunaPic permette di caricare un’immagine e rimuovere colori specifici con pochi clic mentre Photopea, alternativa online a Photoshop, offre strumenti per scegliere i colori e procedere successivamente al loro successivo mascheramento o rimozione.

Potevamo fermarci qui? Assolutamente no. Abbiamo quindi voluto sviluppare un semplice script Python che rimuovere i colori non necessari da un’immagine, in maniera del tutto automatica. Ne parliamo in un articolo a breve in pubblicazione.

A sinistra, potete vedere il risultato fornito da Bannerify (notate lo sfondo celeste com’è ancora presente tra i capelli). A destra, invece, la stessa immagine elaborata con il nostro script.

Credit immagine in apertura: iStock.com – RossHelen