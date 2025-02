Pulizia PC da file inutili in pochi secondi con CCleaner

Dopo un po’ di tempo può capitare che il proprio computer rallenti, a discapito dell’esperienza d’uso del dispositivo. Le cause possono essere diverse, ma il più delle volte dipende dall’accumularsi di file temporanei, cache e dati di sistema.

Il rimedio? La pulizia del PC dai file inutili. A tal proposito ti confermiamo che esiste un programma progettato appositamente per questo: si chiama CCleaner e rende le operazioni di pulizia del computer semplici e immediate, alla portata di chiunque, anche di chi non è avvezzo alla tecnologia.

In questi giorni CCleaner Professional è in offerta a 24,95 euro per un anno, grazie ad uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato. Se si ha l’esigenza di utilizzare CCleaner su più dispositivi, esiste la versione Professional Plus che può essere utilizzata su un massimo di 3 computer (disponibile al prezzo scontato di 34,95 euro invece di 59,95 euro).

Perché pulire il PC da file inutili è importante

La pulizia dai file cosiddetti inutili è indispensabile per rendere il PC di nuovo veloce, efficiente e sicuro. Partendo dall’eliminazione dei file temporanei, si ottengono da subito più risorse utili per l’esecuzione più rapida dei programmi.

La rimozione poi dei file obsoleti e di ciò che rimane di software disinstallati in precedenza porta a liberare spazio utile dalla memoria interna del computer. Altrettanto importante è l’eliminazione dei programmi inutili che si avviano in automatico all’accensione del computer: ciò rende infatti l’avvio del sistema più veloce.

Un ulteriore motivo per cui la pulizia del PC è importante riguarda la sfera della privacy. Può capitare infatti che cookie, cache del browser e gli stessi file temporanei contengano dati sensibili, di conseguenza la loro rimozione riduce in automatico il pericolo di violazioni di dati e accessi non autorizzati.

Infine, la cancellazione di file corrotti aiuta a prevenire problemi di stabilità del sistema operativo e, più in generale, del computer, con una sensibile riduzione di errori e crash di sistema.