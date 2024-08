Pwallet: ufficiale il portafoglio digitale di Poste Italiane per caricare i documenti

Si parla insistentemente dell’arrivo di un portafoglio digitale che dovrebbe consentire agli utenti di non portare più in tasca i loro documenti, evitando così diversi grattacapi. IT Wallet, la soluzione destinata all’app IO attualmente in test, non è però la sola opportunità, dal momento che Poste Italiane ha anticipato tutti rendendo disponibile all’interno della sua applicazione ufficiale il suo nuovo Pwallet.

Questo è un portafogli digitale dove gli utenti possono conservare le loro carte di pagamento relative al gruppo Poste Italiane ma non solo. Pwallet permette infatti di conservare al suo interno i codici QR che servono per le operazioni presso gli uffici postali ma allo stesso tempo anche i documenti personali. Gli utenti che utilizzeranno questa soluzione potranno infatti portare sempre con sé carta d’identità e patente. In realtà c’è anche spazio per le carte fedeltà, proprio a testimoniare la completezza della nuova nuova idea di Poste Italiane.

Poste Italiane: arriva il Pwallet per gli utenti, ora i documenti sono sempre a portata di mano

Una volta aperta l’applicazione ufficiale di Poste Italiane, la sezione dedicata a Pwallet è posizionata esattamente al centro. Ci sono quattro sezioni alle quali l’utente può fare riferimento e che può ordinare a proprio piacimento:

A portata di mano : in questa sezione gli utenti possono trovare i codici QR utili per le loro operazioni presso gli uffici postali;

: in questa sezione gli utenti possono trovare i codici QR utili per le loro operazioni presso gli uffici postali; Carte fedeltà : quando si ha un negozio preferito, si può richiedere una carta fedeltà, la quale troverà spazio insieme alle altre proprio in questa sezione dedicata;

: quando si ha un negozio preferito, si può richiedere una carta fedeltà, la quale troverà spazio insieme alle altre proprio in questa sezione dedicata; Carte di pagamento : come recita il nome attribuito alla sezione, qui ci sono tutte le carte di pagamento del gruppo;

: come recita il nome attribuito alla sezione, qui ci sono tutte le carte di pagamento del gruppo; Documenti personali: questa è la vera innovazione siccome può contenere tutti i documenti più importanti dell’utente, ovvero patente, tessera sanitaria, carta d’identità sia elettronica che cartacea e passaporto. Il tutto può essere aggiunto utilizzando la fotocamera.

Al momento però non ci sono informazioni utili ad attestare che conservare i documenti all’interno di Pwallet possa legittimare gli utenti nel non portarsi dietro quelli originali.