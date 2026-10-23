Quad9 spegne il DNS: ecco dove e perché rifiuta di bloccare i domini

Quad9, organizzazione senza scopo di lucro con sede in Svizzera, ha annunciato il ritiro del proprio servizio gratuito di protezione informatica dalla Francia.
La decisione nasce da un contenzioso con beIN Sports e riporta al centro dell’attenzione il ruolo dei fornitori DNS nella gestione dell’accesso ai contenuti online.
Il nodo della controversia riguarda gli obblighi di blocco imposti dalla giustizia francese nei confronti di siti accusati di trasmettere eventi sportivi senza autorizzazione. Per Quad9, adeguarsi a queste richieste rischia di compromettere i principi su cui si basa il servizio. La vicenda apre così un confronto sulla responsabilità delle infrastrutture digitali e sul confine tra tutela del copyright, sicurezza informatica e libertà di accesso alla rete.
Perché Quad9 ha deciso di lasciare la Francia
Il ritiro è previsto per il 24 novembre 2026, secondo quanto comunicato dalla fondazione nel suo articolo ufficiale Au revoir, France. Alla base della scelta c’è una controversia giudiziaria che coinvolge beIN Sports, titolare dei diritti di trasmissione di competizioni sportive.
Il tribunale giudiziario di Parigi ha ordinato a Quad9 di applicare misure per impedire l’accesso a domini associati a trasmissioni non autorizzate. Il mancato rispetto dell’ordine comporta una penalità di 1.000 euro al giorno, una pressione economica che si aggiunge ai costi della difesa legale e alle altre controversie ancora aperte.
La posizione della fondazione è legata anche alla natura della propria infrastruttura. Quad9 fornisce un servizio di risoluzione DNS che aiuta i dispositivi a individuare gli indirizzi dei siti web. La piattaforma integra inoltre sistemi di protezione contro domini collegati a minacce informatiche, come phishing e distribuzione di malware.
L’organizzazione sostiene che applicare filtri specifici per territorio sarebbe incompatibile con il proprio modello operativo, che non prevede la raccolta di dati personali destinati a identificare la posizione geografica dei singoli utenti. Bloccare i domini contestati a livello globale, invece, significherebbe estendere gli effetti di una decisione nazionale anche agli utenti di altri Paesi.
La controversia non riguarda quindi soltanto la lotta alla pirateria audiovisiva. Mette in discussione il grado di controllo che le autorità possono imporre a un intermediario tecnico il cui compito principale è tradurre i nomi di dominio in indirizzi utilizzabili dai dispositivi.
Quali conseguenze per gli utenti e per Internet
Per chi utilizza Quad9 in Francia, l’uscita dal mercato potrebbe rendere necessario modificare la configurazione DNS dei dispositivi o delle reti aziendali. Chi dipende esclusivamente da questo servizio potrebbe incontrare difficoltà nella navigazione se il sistema non riuscisse più a risolvere correttamente i nomi dei siti. Non si tratta, tuttavia, di un’interruzione generale della connessione Internet.
Il cambiamento solleva anche una questione legata alla sicurezza. Scegliere un servizio alternativo significa valutare non soltanto l’affidabilità della risoluzione DNS, ma anche le politiche di protezione dalle minacce, la gestione dei dati e la trasparenza del fornitore.
Il caso richiama inoltre un precedente significativo: OpenDNS aveva già sospeso il proprio servizio in Francia in seguito a una controversia relativa a contenuti sportivi distribuiti illegalmente. La vicenda dimostra quanto le decisioni giudiziarie possano incidere concretamente sulla disponibilità delle infrastrutture digitali.
La questione più importante riguarda però il futuro dell’equilibrio tra tutela dei diritti e architettura aperta della rete. Se gli obblighi di filtraggio diventassero sempre più estesi, gli operatori potrebbero essere spinti a ridurre la propria presenza nei territori in cui i requisiti normativi risultano difficili da sostenere. Il rischio è che le conseguenze ricadano anche sugli utenti che utilizzano questi strumenti per ragioni legittime, dalla protezione informatica alla gestione delle reti professionali.