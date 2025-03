Qualcomm presenta i nuovi chip Snapdragon G per notebook gaming: sfida a Intel e AMD

Qualcomm è determinata ad acquisire importanti quote di mercato nel segmento dei PC. La società ha infatti ampliato la sua gamma di chip Snapdragon G con tre nuovi modelli progettati per i dispositivi da gioco portatili. I chip Snapdragon G3 Gen 3, Snapdragon G2 Gen 2 e Snapdragon G1 Gen 2 alimenteranno i prossimi modelli di notebook gaming realizzati da diverse aziende partner di Qualcomm.

È questa una sfida diretta a Intel e AMD, con Qualcomm che intende inserirsi nel segmento in forte crescita dei PC da gioco tascabili e portatili (handheld). I nuovi chip Snapdragon G sono sviluppati per offrire prestazioni superiori, una maggiore efficienza energetica e nuove tecnologie che migliorano l’esperienza di gioco sui dispositivi mobili.

Snapdragon G3 Gen 3: il chip di punta

Snapdragon G3 Gen 3 rappresenta il chip di punta della nuova serie, con l’obiettivo di offrire prestazioni gaming avanzate e miglioramenti significativi in vari ambiti tecnologici. La CPU Kryo a otto core, composta da 1 core Prime, 5 core Performance e 2 core Efficiency, è progettata per gestire in modo ottimale carichi di lavoro complessi e dinamici, garantendo una potenza di calcolo che si traduce in prestazioni superiori nei giochi che richiedono una resa grafica ai massimi livelli.

La GPU Adreno A32 supporta il ray tracing, una tecnica di rendering che permette di ottenere effetti luminosi e riflessi più realistici, tipici delle console da gioco di ultima generazione.

Qualcomm ha dichiarato che G3 Gen 3 offre un incremento del 30% nelle prestazioni della CPU e un miglioramento del 28% nelle prestazioni della GPU rispetto al precedente Snapdragon G3x Gen 2, utilizzato nei dispositivi del 2023.

Inoltre, Snapdragon G3 Gen 3 è il primo chip della serie ad adottare Lumen, il sistema di gestione dell’illuminazione dinamica nelle scene parte di Unreal Engine 5. Lumen permette una gestione avanzata della luce e dei riflessi in tempo reale, migliorando l’esperienza visiva e rendendo i giochi ancora più immersivi e fotorealistici. Un altro punto di forza del chip è l’integrazione del modulo FastConnect 7800, che supporta WiFi 7 e Bluetooth 5.3, garantendo connessioni più rapide e stabili per il gioco online e il multiplayer.

Per quanto riguarda il supporto per i display, il G3 Gen 3 offre risoluzioni fino a QHD+ a 144 Hz, consentendo un’esperienza di gioco fluida e dettagliata, con una velocità di aggiornamento che riduce al minimo il motion blur e migliora la reattività del dispositivo durante le sessioni di gioco intense.

Snapdragon G2 Gen 2: un bel salto generazionale

Snapdragon G2 Gen 2 rappresenta una proposta di fascia media che, pur mantenendo prestazioni eccellenti, si distingue per un miglior rapporto qualità-prezzo. Il chip conserva la configurazione della CPU Kryo a otto core, ma con una nuova con una nuova suddivisione: 1 core Prime, 4 core Performance e 3 core Efficiency. In questo modo l’efficienza energetica ne risulta significativamente migliorata rispetto al G2 Gen 1.

Qualcomm ha affermato che le prestazioni della CPU sono 2,3 volte superiori rispetto al chip G2 Gen 1, grazie a ottimizzazioni architetturali che permettono una gestione più efficiente dei carichi di lavoro.

Dal punto di vista grafico, il G2 Gen 2 è dotato della GPU Adreno A22, che assicura una crescita delle prestazioni grafiche fino a 3,8 volte rispetto alla GPU Adreno A21 del G2 Gen 1. Il G2 Gen 2 supportare inoltre display fino a QHD+ a 144 Hz, un significativo miglioramento rispetto al G2 Gen 1, che supportava solo display FHD+ a 144 Hz.

Insieme al G3 Gen 3, G2 Gen 2 supporta le tecnologie esclusive Snapdragon Game Super Resolution (GSR) e Adreno Frame Motion Engine 2.0. GSR è una tecnologia che migliora la qualità visiva dei giochi eseguendoli a risoluzioni più basse e successivamente effettuando un upscaling con un miglioramento dell’immagine in tempo reale.

Snapdragon G1 Gen 2: potenza accessibile

Lo Snapdragon G1 Gen 2 è invece il chip più economico della serie. Dotato di una CPU Kryo a otto core, composta da 2 core Performance e 6 core Efficiency, offre un notevole miglioramento prestazionale rispetto al suo predecessore.

Le performance della CPU sono l’80% superiori rispetto al G1 Gen 1, mentre la GPU Adreno A12 migliora le performance grafiche del 25%, offrendo un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata.

G1 Gen 2 è progettato per dispositivi di fascia entry-level, ma supporta comunque display fino a FHD+ a 120 Hz, rendendolo ideale per giochi meno esigenti dal punto di vista grafico, ma comunque divertenti e performanti.

Conclusioni

Con l’introduzione dei nuovi chip Snapdragon G3 Gen 3, G2 Gen 2 e G1 Gen 2, Qualcomm si posiziona come un importante concorrente nel settore dei portatili gaming, sfidando direttamente Intel e AMD.

I chip di nuova generazione garantiscono un’incredibile combinazione di prestazioni, efficienza energetica e supporto per tecnologie all’avanguardia, come il ray tracing e il Wi-Fi 7, che pongono Qualcomm in una posizione di rilievo per il futuro del gaming portatile.