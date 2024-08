Il prossimo smartphone di punta di Samsung, il Galaxy S25 Ultra, sicuramente potrà contare su uno dei migliori processori mobile. Non è stato ancora presentato ufficialmente, ma lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm è quello che andrà ad alimentare le performance del futuro top di gamma del colosso sudcoreano, e un nuovo leak sembrerebbe svelare tutte le più importanti informazioni in merito.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: un leak svela tutte le specifiche

In base a quanto condiviso in queste ore da SmartPrix, il nuovo chip di Qualcomm utilizzerà core della CPU personalizzati e chiamati Oryon. Questi garantiranno un incremento delle prestazioni non indifferente, anche in ottica AI. Lo Snapdragon 8 Gen 4, poi, molto probabilmente sarà disponibile in due varianti leggermente diverse tra loro: una standard (SM8750) e una più performante (SM8750P).

Il processore sarà realizzato con processo produttivo a 3 nanometri (probabilmente da TSMC), e avrà una CPU octa-core con due core ad alte prestazioni con clock a 4 GHz e sei core a basso consumo energetico a 2,8 GHz. Ma di quanto aumenteranno le performance? Recenti report (quindi nulla di ufficiale) suggeriscono un incremento del 35% nei test single-core e del 30% in quelli multi-core.

Ma non è tutto. La GPU dovrebbe essere la Adreno 830, l’unità di elaborazione grafica più veloce mai realizzata da Qualcomm, mentre per il comparto fotografico sarà impiegato il nuovo ISP della serie Spectra 8, per “esperienze di fotografia e videografia definitive”.

Non mancano poi riferimenti all’intelligenza artificiale (il sottosistema AI a basso consumo e la eNPU per audio, fotocamere, sensori e flussi di dati contestuali sempre attivi).

Lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà dotato anche di un modem 5G integrato che supporterà le reti mmWave e la banda di frequenza “sub-6”, quindi composta da frequenze comprese tra 1 GHz e 6 GHz. Nell’elenco delle specifiche si fanno poi notare Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, RAM di tipo LPDDR5X e memoria di tipo UFS 4.0.

Tornando al Galaxy S25 Ultra, Samsung potrebbe adottare il chip di Qualcomm a livello globale. Dubbi invece sui due fratelli minori, ovvero il Galaxy S25 e il Galaxy S25+, che in alcuni mercati, tra cui quello Europeo, potrebbero arrivare con il processore Exynos 2500 che l’azienda ha annunciato qualche settimana fa.