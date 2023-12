Quasi 600 miliardi di dollari sul mercato delle crypto nel quarto trimestre

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una notevole impennata, con quasi 600 miliardi di dollari entrati sul mercato solo nel quarto trimestre. Questa impennata, evidenziata nel recente rapporto di Binance, fa pensare a un mercato rialzista in piena espansione. In questo contesto di ottimismo, Injective (INJ) e InQubeta (QUBE) sono i migliori altcoin tenuti sotto stretta osservazione dagli investitori e le speculazioni sul loro potenziale di guidare ulteriormente il rialzo sono in aumento.

InQubeta (QUBE): creare un futuro nello spazio delle criptovalute guidato dall’AI

Nel mezzo di questa impennata sul mercato, InQubeta emerge con una narrazione che intreccia la tecnologia AI all’avanguardia insieme allo spirito pionieristico degli investimenti in blockchain.

La storia di InQubeta è ricca di innovazione e democratizzazione. La piattaforma ha intrapreso una missione per trasformare il panorama degli investimenti in startup AI, tradizionalmente riservati a pochi privilegiati. Introducendo il token QUBE, InQubeta non solo ha permesso di effettuare investimenti frazionari in startup di AI, ma ha anche aperto un varco a un ampio spettro di investitori per partecipare alla rivoluzione dell’AI.

QUBE alimenta il sistema di InQubeta, catturando lo spirito della piattaforma con la sua attenzione all’inclusività e agli investimenti supportati dalla community. Questo token ERC20 deflazionistico è più di un semplice modo per fare soldi: è un simbolo della dedizione della piattaforma a un futuro guidato dall’AI. È anche una potente criptovaluta da acquistare, che dà ai suoi possessori la possibilità di dire la propria sulla direzione intrapresa dalla piattaforma, rendendoli parte attiva nel dare forma al viaggio di InQubeta.

Mentre il mercato assiste a un massiccio afflusso di capitali, InQubeta è pronta a capitalizzare questo slancio. Grazie a una prevendita di successo e la visione di lanciare un marketplace NFT, InQubeta è pronta a diventare un operatore significativo nello spazio di integrazione di criptovalute AI, potenzialmente in grado di guidare la carica come migliore altcoin nella prossima fase del rialzo sul mercato.

Rapporto di Binance: un mercato delle criptovalute rialzista

Il rapporto di Binance fa luce sulla sorprendente crescita sul mercato delle criptovalute, con un aumento del 110% da gennaio. L’aumento del 55% dell’ultimo trimestre, pari a ben 596 miliardi di dollari, indica un robusto e crescente interesse per le migliori criptovalute. L’andamento positivo dell’offerta di stablecoin rafforza ulteriormente questo sentimento rialzista.

Injective (INJ): ridefinire l’infrastruttura DeFi

Injective si distingue per essere una blockchain aperta e interoperabile, adatta a potenti applicazioni DeFi. Offre una serie di primitive per l’infrastruttura finanziaria, tra cui un exchange decentralizzato on-chain, ponti decentralizzati, oracoli e un livello di smart contract compatibile con CosmWasm.

Il cuore della piattaforma di Injective è il suo modulo di exchange all’avanguardia. È dotato di un avanzato registro degli ordini on-chain e di un motore di abbinamento per vari tipi di mercato, resistenza al Miner-Extractable Value (MEV) attraverso l’abbinamento degli ordini in asta batch ed eliminazione delle commissioni sul gas per gli utenti.

INJ, il token di utilità nativo di Injective, svolge un ruolo diverso nel suo ecosistema. È fondamentale per la governance del protocollo, per l’acquisizione del valore delle dApp, per la sicurezza della rete attraverso il PoS basato su Tendermint, per l’incentivazione degli sviluppatori e per lo staking. Questa versatilità sottolinea l’impegno di Injective per l’innovazione e la responsabilizzazione degli utenti nello spazio DeFi.

Conclusione

Mentre il mercato delle criptovalute assiste a un massiccio afflusso di capitali e anticipa il potenziale rialzo di Bitcoin verso i 50.000 $, piattaforme come InQubeta e Injective intendono contribuire in modo significativo a questa crescita. InQubeta, con il suo modello di investimento AI unico nel suo genere, e Injective, con un’infrastruttura DeFi avanzata, si stanno preparando a diventare grandi nomi nei loro settori. Accanto al percorso di Bitcoin, i loro passi stanno delineando un panorama delle criptovalute vivace e in continua evoluzione, ricco di opportunità di innovazione e crescita. Ciò che sta accadendo va oltre le semplici tendenze sul mercato: fa parte della continua trasformazione della finanza digitale. Stiamo assistendo a una fusione tra tecnologia e tattiche di investimento, che apre a ogni tipo di futuro.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Ilsoftware.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Ilsoftware.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.