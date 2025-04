Questi 7 telefoni Xiaomi non riceveranno più aggiornamenti: vanno sostituiti

Un’importante svolta si profila all’orizzonte per alcuni degli smartphone più noti di Xiaomi. Il gigante tecnologico cinese ha annunciato che, a partire da aprile 2025, sette modelli non riceveranno più aggiornamenti software, segnando così la fine ufficiale del loro ciclo di vita “sicuro”. Questa decisione, sebbene non inaspettata, segna un punto di svolta per gli utenti di questi dispositivi.

I modelli interessati da questa decisione includono dispositivi di successo sia nel segmento gaming che in quello di fascia media e bassa, non tutti venduti anche in Italia. Tra i più noti spiccano il POCO F4 GT e il Redmi K50 Gaming, che hanno riscosso grande apprezzamento per le loro performance elevate. La lista completa dei dispositivi che raggiungeranno lo stato di End of Life (EOL) comprende:

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Prima di raggiungere lo stato di EOL, Xiaomi garantirà un ultimo aggiornamento software per alcuni di questi modelli. In particolare, il POCO F4 GT e il Redmi K50 Gaming riceveranno una versione finale di HyperOS basata su Android 14, offrendo così una piattaforma software relativamente moderna per il loro utilizzo futuro. Questo rappresenta un punto a favore per i possessori di questi dispositivi, che potranno continuare a sfruttare un sistema operativo aggiornato, anche se non più supportato ufficialmente.

Il Redmi 10A, ad esempio, si fermerà alla MIUI 12.5 con Android 11, mentre modelli come il Redmi Note 11S, il Redmi Note 11 Pro+ 5G, lo Xiaomi 11i e lo Xiaomi 11i HyperCharge riceveranno HyperOS 1 basato su Android 13.

Nonostante l’assenza di aggiornamenti futuri, gli smartphone continueranno a funzionare normalmente anche dopo aprile 2025. Tuttavia, l’assenza di patch di sicurezza li renderà progressivamente più vulnerabili a potenziali minacce informatiche. Inoltre, con il passare del tempo, alcune applicazioni potrebbero diventare incompatibili, limitando ulteriormente l’esperienza utente.

Secondo gli ultimi dati ufficiali di Google, ad aprile 2025 circa la metà dei telefoni Android funziona con versioni del sistema operativo non più aggiornabili, quindi pericolose. Per questi motivi, ogni volta che un telefono riceve il suo ultimo aggiornamento, è sempre bene iniziare a guardarsi intorno e a programmare l’acquisto di un nuovo modello.