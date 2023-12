Ransomware colpisce Insomniac Games, software house di Spider-Man 2

Non vi è ancora la conferma ufficiale ma, a quanto pare, il gruppo ransomware Rhysida avrebbe colpito con un attacco Insomniac Games. La software house, fondata nel 1994 a Burbank in California, avrebbe subito un massiccio furto di dati.

La società, una volta nota in origine come Xtreme Software, è considerata una dei pilastri del settore, con produzioni di grande successo come Spyro the Dragon (1998), Ratchet & Clank (2002) oltre alla più recente serie Marvel’s Spider-Man.

Tra le informazioni trapelate figurerebbero alcuni screenshot di Marvel’s Wolverine (titolo in fase di sviluppo che verrà probabilmente rilasciato nel 2025) e dei dati personali che riguardano il doppiatore di Peter Parker in Spider-Man 2, gioco di grande successo della casa di sviluppo. Nella refurtiva figurerebbero anche scansioni dei passaporti dei dipendenti e altri documenti.

Al momento non sono disponibili altre informazioni rispetto come sia avvenuta realmente la violazione. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Cyber Daily, Rhysida avrebbe già messo all’asta il pacchetto di dati rubati, con una base d’asta di 50 bitcoin (circa 2 milioni di dollari).

Insomniac Games, rubati screenshot dell’attesissimo Marvel’s Wolverine

Secondo quanto dichiarato da Eurogamer, Sony è già a conoscenza di quanto avvenuto e sta portando avanti un’indagine per scoprire cosa sia realmente avvenuto. Dal 2019, infatti, Insomniac Games è stata acquisita dal colosso tecnologico nipponico.

Sotto questo punto di vista è possibile affermare che il 2023 sia un anno nero per la sicurezza in Sony, già vittima di un attacco ransomware un paio di mesi fa. In quel caso specifico, l’azione portata avanti dal gruppo RANSOMEDVC aveva portato al furto di diversi dati personali (tra cui gli stipendi) dei dipendenti dell’azienda. Non solo: l’azienda giapponese figura anche tra le tante vittime dell’attacco che ha coinvolto MOVEit con tutti i disagi annessi.

D’altro canto, anche lo stesso settore del gaming sembra essere sempre più nel mirino dei cybercriminali: giusto ieri è circolata la notizia della scoperta di un exploit su Counter Strike 2.