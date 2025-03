Raspberry Pi PoE+ Injector: cos'è e come funziona

L’alimentazione tramite Power over Ethernet (PoE) non è una novità per la serie Raspberry Pi. Introdotta con il modello Raspberry Pi 3B+, questa tecnologia consente di fornire alimentazione attraverso la rete, risultando particolarmente utile per installazioni in posizioni remote o difficili da raggiungere. Raspberry Pi PoE+ Injector è un dispositivo Power Sourcing Equipment (PSE) che consente di fornire alimentazione a un Powered Device (PD), come i modelli Raspberry Pi compatibili dal 2018 in poi (escluso Raspberry Pi Zero 2 W).

Due parole su Power over Ethernet (PoE) e dispositivi PSE/PD

La tecnologia PoE utilizza cavi Ethernet standard (come Cat5, Cat5e, Cat6) per alimentare dispositivi di rete e trasmettere dati simultaneamente. Si basa su due componenti principali:

(Power Sourcing Equipment): dispositivi che forniscono energia, come switch PoE o iniettori PoE. PD (Powered Device): dispositivi che ricevono energia, come telecamere IP, telefoni VoIP, access point WiFi e sensori IoT.

I vantaggi del PoE sono evidenti: elimina la necessità di prese elettriche vicino ai dispositivi e riduce il numero di cavi necessari (riduzione dei costi); semplifica l’installazione nei luoghi difficili da raggiungere o dove non sono disponibili fonti di alimentazione vicine; consente di alimentare dispositivi in posizioni remote utilizzando l’infrastruttura di rete esistente.

Gli standard PoE

L’IEEE, associazione internazionale avente come obiettivo quello di promuovere le scienze tecnologiche, ha definito i seguenti standard PoE che differiscono sulla base della potenza emessa:

): fino a 30 W per porta, supporta dispositivi con esigenze energetiche maggiori. IEEE 802.3bt (PoE++): fino a 60 W o 100 W per porta, ideale per applicazioni ad alta potenza come illuminazione PoE o dispositivi IoT avanzati.

I dettagli sul Raspberry Pi PoE+ Injector: che cos’è

Raspberry Pi PoE+ Injector fornisce alimentazione ai dispositivi PD permettendo anche la simultanea trasmissione dei dati. Il dispositivo consta delle seguenti specifiche:

Velocità di trasmissione dati: 10/100/1000 Mbps

Tensione di ingresso: 100 – 240V AC tramite cavo IEC

Potenza di uscita: 30W

Tensione nominale di uscita: 55V DC

Dimensioni: 159 x 51,8 x 33,5 mm

Il dispositivo è conforme con gli standard PoE e PoE+ garantendo un’alimentazione adeguata per Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi 4 e, con i suoi 25W di potenza, potrebbe persino alimentare Raspberry Pi 5, che richiede fino a 30W.

Compatibilità con Raspberry Pi 4 e 5

Per sfruttare l’alimentazione PoE+, è necessario un HAT compatibile. Un HAT (Hardware Attached on Top) è un modulo di espansione progettato per essere montato direttamente sopra una scheda Raspberry Pi tramite il connettore GPIO. Gli HAT aggiungono funzionalità hardware specifiche, come alimentazione PoE, connessioni audio, moduli GPS, controller motori e molto altro.

Mentre per Raspberry Pi 5 la comunità attende ancora un HAT PoE+ ufficiale compatibile, Raspberry Pi 3B+ e il Raspberry Pi 4 dispongono già dei loro PoE HAT.

Eben Upton, CEO e co-fondatore di Raspberry Pi, ha dichiarato che l’HAT PoE+ compatibile con Raspberry Pi 5 è nelle fasi finali di sviluppo e sarà il “più piccolo e più efficiente accessorio PD” mai realizzato dall’azienda. Le immagini dei prototipi suggeriscono un design compatto e ottimizzato.

Alternative per PoE su Raspberry Pi 5

Se l’attesa per un HAT ufficiale dovesse risultare insostenibile, è comunque possibile alimentare Raspberry Pi 5 già oggi avvalendosi delle soluzioni hardware di terze parti.

Tra le alternative attualmente disponibili ci sono:

Modulo5 IO PoE+ di Pineboards: una scheda PoE per Raspberry Pi Compute Module 5.

di Pineboards: una scheda PoE per Raspberry Pi Compute Module 5. Waveshare e Uctronics: produttori di HAT PoE+ compatibili con Raspberry Pi 5.

Il Raspberry Pi PoE+ Injector, invece, è già disponibile per l’acquisto a 25 dollari, attraverso la rete ufficiale di rivenditori Raspberry Pi.