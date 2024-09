Rateizza gli acquisti con Credit Boost di HYPE

HYPE rivoluziona la gestione del tuo denaro con una soluzione carta conto smart. Adesso puoi rateizzare gli acquisti con Credit Boost, una nuova funzionalità che ti consente di accedere fino a 2000€ all’istante. Devi soltanto aprire il conto HYPE direttamente dal tuo smartphone.

HYPE: rateizza i tuoi acquisti in questo modo

Al momento della registrazione ad HYPE, usando il codice promozionale CIAOHYPER, ricevi fino a 25€ di bonus. Ecco cosa include questo straordinario servizio:

conto e carta con IBAN , subito disponibili in app;

, subito disponibili in app; ricariche e prelievi senza commissioni in tutto il mondo;

in tutto il mondo; controllo delle spese tramite app, dove puoi monitorare i movimenti, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale.

La registrazione online richiede meno di 5 minuti e non sono necessari documenti cartacei.

Scegliendo HYPE, sarai in grado di gestire i tuoi acquisti in maniera intelligente. Parliamo di Credit Boost. Prima di tutto, assicurati di avere il conto HYPE attivo. Poi, entra nella sezione “Credito” e seleziona “Credit Boost”. Verifica i requisiti e, una volta confermati, puoi procedere direttamente su Sella Personal Credit per finalizzare la richiesta.

Una volta terminata la registrazione, riceverai una mail di conferma della ricezione dei dati. Nel giro di qualche ora avrai l’esito della tua richiesta. Se tutto va per il verso giusto, potrai iniziare subito. Basta entrare nella sezione “Credito” e selezionare “Utilizza Credit Boost“. Un tocco su “Richiedi adesso” ed è fatta!

Un altro vantaggio di Credit Boost è la possibilità di pagare a rate acquisti già effettuati negli ultimi 3 mesi. Trovi l’acquisto nella tua lista movimenti, selezioni l’apposito check e, se approvato, hai subito la liquidità a disposizione per coprire l’importo.

In poche parole, HYPE e Credit Boost ti offrono una flessibilità senza precedenti nella gestione del tuo denaro. Non lasciare che una spesa imprevista ti colga alla sprovvista: rateizza gli acquisti!