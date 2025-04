Razer PC Remote Play, la nuova soluzione per il streaming giochi PC su dispositivi mobile, è finalmente disponibile per tutti i videogiocatori tramite App Store e Google Play.

L’app in questione promette di rivoluzionare il gaming, rendendo possibile ai videogiocatori l’accesso alla libreria di giochi PC direttamente da smartphone e tablet. Il tutto mantenendo intatta qualità grafica e performance.

Razer PC Remote Play offre piena compatibilità con Windows 11, iOS 18 e Android 14 (e successivi) e risulta basato sul popolare Moonlight client, una piattaforma open source per lo streaming.

Per poter utilizzare l’app è necessario installare il launcher Razer Cortex sul proprio computer, che risulta in grado di interagire con tutte le principali piattaforme di gaming, da Steam a Epic Games Store fino a Game Pass di Microsoft.

Razer PC Remote Play: soluzioni su misura per utenti Android e iOS

Annunciata in occasione del CES 2025, la piattaforma Razer PC Remote Play integra ora il codec video AV1, una tecnologia che garantisce una qualità dell’immagine superiore e una latenza ridotta durante le sessioni di gioco.

Un altro punto di forza di questa soluzione è il pieno supporto per il controller Razer Kishi Ultra, insieme ad altri dispositivi di input compatibili con i sistemi iOS e Android. Per gli utenti Android che utilizzano il Kishi Ultra, Razer ha introdotto la tecnologia esclusiva Sensa HD Haptics, che trasforma l’audio del gioco in feedback tattili.

Gli utenti iPad, dal canto loro, possono beneficiare di un’esperienza ancora più completa grazie al supporto per tastiere, mouse e trackpad. Questa funzionalità è particolarmente utile per i giochi che richiedono precisione nei controlli, come gli FPS. Con il lancio di Razer PC Remote Play, l’azienda amplia significativamente le possibilità di gioco per gli utenti, offrendo un’alternativa di qualità per chi non vuole rinunciare all’esperienza PC anche quando è lontano dalla propria postazione domestica.