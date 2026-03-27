RCS 4.0 prepara le videochiamate native dentro l'app Messaggi

La messaggistica mobile ha seguito un percorso lungo e frammentato: dagli SMS testuali limitati a 160 caratteri, introdotti negli anni Novanta, fino alle piattaforme OTT (Over-The-Top) come WhatsApp, Telegram, Signal che forniscono un mezzo di comunicazione direttamente via Internet, senza passare attraverso i servizi tradizionali degli operatori di telecomunicazioni. RCS nasce come tentativo dell’industria delle telecomunicazioni di riportare innovazione all’interno delle app di messaggistica native.

Con la pubblicazione dello Universal Profile 4.0 da parte della GSMA a marzo 2026, il protocollo compie un ulteriore passo in avanti, introducendo funzionalità che riducono il divario rispetto a servizi come WhatsApp e iMessage, rafforzando l’interoperabilità tra operatori e dispositivi.

Il progetto RCS prende forma già nel 2007, ma solo con l’introduzione del profilo unificato nel 2016 si ottiene una base tecnica condivisa tra operatori e produttori. Nel 2025, il numero di utenti attivi supera 1,5 miliardi, segnale di una diffusione ormai globale.

RCS Universal Profile 4.0: cosa cambia per gli utenti

La versione 4.0 del profilo introduce una serie di miglioramenti che incidono sia sul piano dell’esperienza utente che sull’architettura tecnica. Il cambiamento più evidente riguarda il supporto nativo al rich text: i messaggi non sono più limitati a testo semplice, ma possono includere formattazione come grassetto, corsivo e testo barrato, senza ricorrere a soluzioni lato client.

Accanto alla formattazione avanzata, con RCS 4.0 arriva il supporto per contenuti video integrati nelle conversazioni: gli elementi incorporati nella chat possono essere riprodotti in modo diretto.

Il protocollo aggiunge anche meccanismi per indicare le abilità del client, permettendo di negoziare automaticamente la qualità di audio, immagini e video in base ai dispositivi coinvolti nella comunicazione.

Architettura tecnica: IMS, SIP e interoperabilità

Alla base di RCS resta l’infrastruttura IMS (IP Multimedia Subsystem), che consente agli operatori di gestire servizi multimediali su rete IP. La comunicazione tra client utilizza il protocollo SIP per l’instaurazione delle sessioni e MSRP o HTTP per il trasferimento dei contenuti. La messaggistica si integra così con altri servizi voce e video, mantenendo un controllo diretto da parte degli operatori.

Google ed Apple adottano RCS seguendo approcci profondamente diversi pur partendo dallo standard definito dalla GSMA.

Da un lato Google ha accelerato la diffusione del protocollo integrandolo direttamente nell’app Messaggi e appoggiandosi alla propria infrastruttura Jibe Cloud, così da aggirare i ritardi degli operatori nell’implementazione dello standard e garantire un’esperienza uniforme, aggiornata rapidamente e con funzionalità avanzate come la cifratura end-to-end nelle chat

Dall’altro lato Apple ha scelto un’integrazione più conservativa, limitandosi a implementare RCS all’interno della sua app Messaggi come evoluzione degli SMS per le comunicazioni con dispositivi non Apple, senza adottare il backend Google e mantenendo una netta separazione da iMessage.

Di fatto, Android beneficia di un’implementazione di RCS completa mentre su iOS il protocollo GSMA funge da livello intermedio, migliorando l’interoperabilità ma senza raggiungere pienamente le funzionalità e il modello di sicurezza di iMessage.

Dal testo al video: evoluzione dell’esperienza utente con RCS

L’introduzione dei contenuti video embedded segna una transizione importante. Fino a oggi, RCS consentiva la condivisione di file multimediali ad alta qualità; con il nuovo profilo, il video diventa parte integrante del flusso conversazionale.

L’esperienza ricorda da vicino quella delle piattaforme OTT citate in apertura, ma con un vantaggio rilevante: non è richiesta nessuna app aggiuntiva per comunicare ed è garantita la piena integrazione nella rubrica e nel dialer del dispositivo.

Il supporto rich text in RCS contribuisce a migliorare la leggibilità dei messaggi, soprattutto nei casi d’uso professionali o aziendali. Un messaggio può evidenziare informazioni critiche, separare sezioni o guidare l’utente attraverso istruzioni complesse senza ricorrere a formati esterni.

Sicurezza e limiti attuali

Un aspetto critico riguarda la sicurezza. Le versioni precedenti del profilo RCS hanno introdotto il supporto per la crittografia end-to-end ma l’adozione non è uniforme tra operatori e dispositivi. La versione 4.0 si inserisce in un percorso evolutivo che mira a rendere la cifratura una componente standard, riducendo il rischio di intercettazioni e migliorando la fiducia degli utenti.

Persistono tuttavia alcune limitazioni: la disponibilità delle funzionalità dipende dal supporto degli operatori e dei sistemi operativi. In ambienti misti o con dispositivi non aggiornati, il sistema può effettuare fallback verso SMS o MMS, con perdita delle funzionalità avanzate.