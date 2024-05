Record: come ha fatto un 17enne a scrivere 305 parole al minuto con la tastiera

Il mondo del cinema e dei fumetti ci ha spesso presentato geek che riescono a scrivere velocemente con la tastiera. Lo sguardo è fisso sul monitor del PC, mentre i polpastrelli si muovono in modo rapido e incessante. Finzione? Certamente sì, anche se tanti informatici appassionati e professionisti riescono a usare la tastiera a velocità forsennate, peraltro con una precisione invidiabile.

Un 17enne noto con l’appellativo di MythicalRocket, ha fatto segnare l’attuale record mondiale di scrittura con la tastiera, ottenendo lo strabiliante risultato di 305 parole al minuto, tutte correttamente digitate.

Quanto siete abili a scrivere velocemente con la tastiera del PC?

La palma d’oro al miglior dattilografo al mondo, è assegnata dalla nota applicazione Web Monkeytype. Si tratta di una piattaforma, pubblicamente accessibile, che permette a tutti i misurare le proprie abilità nella scrittura veloce con il PC. Monkeytype fornisce una serie di parole (suggeriamo di selezionare l’italiano) quindi chiede di scriverle, una dopo l’altra, il più velocemente possibile e senza commettere errori. Gli errori possono essere ovviamente corretti ma si perderà tempo prezioso e si subirà una penalizzazione.

Se volete mettervi subito alla prova, selezionate la cifra 15 dal menu in alto a destra quindi iniziate a digitare. Allo scadere dei 15 secondi, Monkeytype emetterà il suo giudizio finale: se riuscirete a concretizzare una performance convincente, avrete il privilegio di entrare in un’esclusiva classifica.

Cliccando sull’icona raffigurante una piccola corona, potrete constatare come MythicalRocket si attualmente il numero uno. Ha battuto per un soffio il secondo classificato, mentre dalla terza posizione in avanti i distacchi sono più marcati. I valori sono sempre espressi in parole per minuto (wpm, words per minute) ma le classifiche sono più di una, a seconda della finestra temporale di riferimento (ad esempio 15 o 60 secondi).

Il segreto per raggiungere una velocità di 305 parole al minuto con la tastiera

In un video YouTube diffuso dallo stesso MythicalRocket, si vedono le sue dita muoversi sulla tastiera a una velocità quasi sovrumana. Una delle sessioni Monkeytype registrate nel video è proprio quella che ha portato il giovane a guadagnarsi il record mondiale.

Considerando che la velocità media di scrittura con la tastiera di un PC è di 40 parole al minuto, 305 wpm è un risultato davvero senza precedenti. Ma come ha fatto il 17enne a raggiungere un traguardo simile?

MythicalRocket ha raccontato di aver iniziato a prendere sul serio la digitazione mediante tastiera circa tre anni fa. Nonostante non avesse seguito corsi di dattilografia a scuola, si era dilettato con diversi giochi di digitazione online. La sua passione per la velocità di scrittura è nata con Minecraft, riscontrando di essere particolarmente rapido a digitare i tasti durante le chat. Da lì, ha iniziato a porsi obiettivi sempre più ambiziosi, passando da 150 a 200 parole al minuto e oltre.

Sembra una banalità, ma MythicalRocket sottolinea che, evidentemente, scegliere la giusta tastiera per il PC, quella più adatta a ciascuno di noi è un aspetto essenziale per scrivere in modo veloce e preciso.

Il ragazzo racconta di aver iniziare a “alzare l’asticella” con l’acquisto di una tastiera SteelSeries Apex 7, ma in seguito è passato a un dispositivo di input ancora superiore: la SteelSeries Apex Pro.

Utilizzare un layout di tastiera conosciuto, inoltre, è altrettanto cruciale per migliorare sempre di più la velocità di digitazione.

Le protuberanze sui tasti F e J sono importanti per la posizione delle mani

Avete mai notato che sui tasti F e J di qualunque tastiera per PC sono presenti due piccole linee in rilievo? Ecco, questi due riferimenti suggeriscono quale deve essere la corretta posizione delle mani sulla tastiera. Idealmente, infatti, le dita indice delle due mani dovrebbero essere posizionate sui due tasti mentre entrambi i pollici dovrebbero essere posti in corrispondenza della larga barra spaziatrice.

Nell’articolo citato in apertura, abbiamo inserito alcuni suggerimenti pratici per imparare a scrivere velocemente, un po’ alla volta. Diverse tastiere, inoltre, sono progettate per ottimizzare la velocità e la precisione, grazie a caratteristiche specifiche come la disposizione dei tasti, il tipo di switch e la risposta tattile.

Oltre alle già citate SteelSeries Apex, che però, hanno un layout QWERTY inglese-americano, molto valida è la Logitech G915 TKL, contraddistinta da switch meccanici GL, design wireless e ultra-sottile. I tempi di risposta rapidi e il layout compatto senza tastierino numerico, sono caratteristiche che offrono vantaggi tangibili.

Parlando di tastiere a membrana, Logitech K780 si comporta molto bene, nonostante il prezzo decisamente più abbordabile.

Utilizzare software di allenamento, come Monkeytype, può essere molto utile per incrementare la velocità e la precisione. Infine, la configurazione ergonomica della postazione di lavoro, compreso l’angolazione della tastiera sulla scrivania e la postura delle mani, può influire significativamente sui risultati via via conseguiti.

Il massimo che ha ottenuto l’autore di quest’articolo? Al momento 85 wpm, con la tastiera che utilizza abitualmente. Nonostante decenni di impegno in ambito informatico, l’attempato redattore si sente davvero una nullità rispetto al rampante MythicalRocket. Non fate però giochetti lato JavaScript: non vale!