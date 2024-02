Reddit firmerà un accordo per offrire i suoi dati nell'addestramento IA?

Secondo quanto riferito dal sito di Bloomberg, la piattaforma Reddit sarebbe pronta a firmare un nuovo contratto con un’azienda non meglio specificata che si occupa di Intelligenza Artificiale.

Il fine di questo accordo, a quanto pare, sarebbe quello di fornire accesso ai contenuti del social network, dati poi utilizzati per alimentare l’IA. Il rapporto presentato dalla testata giornalistica parla di un affare che dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di dollari all’anno.

Questa notizia, d’altro canto, non dovrebbe sorprendere. Dal grande boom di ChatGPT, infatti, le aziende che si occupano di IA sono alla costante ricerca di materiale per alimentare i propri modelli.

Dopo un primo periodo caratterizzato da un vuoto legislativo, società di social media come il New York Times hanno cominciato a far sentire la propria voce, andando a limitare il raggio d’azione delle compagnie operanti nel settore. In questo scenario, dunque, un accordo tra Reddit e l’anonima compagnia, appare una soluzione ideale.

Reddit e addestramento IA: un modello che potrebbe fare scuola

Reddit sta pianificando un’IPO (offerta pubblica iniziale) nel marzo 2024, ma ha informato gli investitori di aver firmato un accordo di licenza in anticipo, ha riferito Bloomberg. Per quanto riguarda l’accordo, secondo Engadget “Potrebbe diventare un caso modello per gli accordi di licenza multipli che Reddit concluderà in futuro“.

La piattaforma in questione, tra l’altro, sta vivendo un momento d’oro. Le entrate di Reddit alla fine del 2023 sono aumentate del 20% su base annua: di fatto, nonostante non sia un servizio popolare come altri social network (perlomeno in Italia) stiamo parlando di una piattaforma capace di attirare milioni e milioni di utenti.

In questo contesto, una sinergia con un colosso tecnologico potrebbe ulteriormente rafforzare l’immagine del servizio, attirando investitori e consolidando la posizione di Reddit online. OpenAI, società che ha aperto la strada per l’utilizzo dell’IA su vasta scala, già negli scorsi mesi ha siglato un accordo simile con Associated Press.