Revolut: piano Premium gratis per 3 mesi se ti iscrivi online

Revolut ha rivoluzionato il modo in cui gestiamo il denaro, offrendo soluzioni innovative per le spese quotidiane, i viaggi internazionali e molto altro. Se ti abboni oggi a Revolut puoi avere 3 mesi gratuiti del suo servizio Premium. Ma cosa significa esattamente? E come puoi approfittarne? Ecco tutti i dettagli.

Revolut Premium: cos’è e come funziona

Revolut Premium non è solo un conto corrente digitale; è un sistema con cui puoi dire addio alle spese nascoste e godere di una serie di vantaggi unici:

Gestione semplificata delle tue finanze , con invii di denaro istantanei e sicuri in oltre 160 paesi.

, con invii di denaro istantanei e sicuri in oltre 160 paesi. Carte Premium personalizzate , complete di notifiche di pagamento in tempo reale e controllo totale sulla sicurezza del tuo conto.

, complete di notifiche di pagamento in tempo reale e controllo totale sulla sicurezza del tuo conto. Supporto per wallet digitali come Google Pay e Apple Pay, per pagamenti ancora più veloci e sicuri.

come Google Pay e Apple Pay, per pagamenti ancora più veloci e sicuri. Vantaggi esclusivi per i viaggiatori, inclusa una carta multivaluta, assicurazione viaggio completa, e soluzioni per l’alloggio.

Per approfittare dei 3 mesi gratis devi solamente seguire questi passaggi:

Visita la pagina promozionale dedicata. Inserisci il tuo numero di telefono per ricevere un link unico. Scarica l’app Revolut, apri il tuo conto in pochi minuti e seleziona l’upgrade al piano Premium.

In questo modo avrai accesso a tutti i vantaggi di Revolut Premium, senza costi per i primi 3 mesi. Revolut è super trasparente, dopo la prova gratuita hai la libertà di scegliere, continuare con il piano Premium con un canone di 9,99 € al mese, oppure passare a quello Standard che è completamente gratuito. Decidere dipenderà dalle tue esigenze finanziarie, ma una cosa è certa: Revolut ti offre flessibilità assoluta e controllo completo sul tuo denaro. Se scegli il Piano Standard potrai comunque e in qualsiasi momento fare l’upgrade a quello Premium.

C’è un motivo per cui oltre 35 milioni di clienti hanno scelto Revolut lasciando recensioni positive: vantaggi, flessibilità, sicurezza e innovazione sono i punti di forza di questo servizio. Unisciti a loro; non lasciarti sfuggire questa opportunitaà: visita il sito, registrati lasciando il tuo numero e approfitta dei 3 mesi del piano Premium gratis.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione