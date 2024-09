RevPoints di Revolut: cosa sono e come ti sono utili durante le tue giornate

I RevPoints di Revolut sono parte di un programma di fedeltà gratuito destinato agli utenti che possiedono una carta Revolut. Questi punti vengono accumulati in base agli euro spesi e possono essere successivamente convertiti in diversi premi.

Tra i vantaggi, sconti su soggiorni, miglia aeree con le principali compagnie e molto altro ancora. Magari potresti risparmiare proprio sul tuo prossimo viaggio o su quel volo che stavi tenendo d’occhio.

Attualmente, Revolut offre una prova gratuita di tre mesi del piano Premium. Con questo piano, puoi guadagnare un punto per ogni 4 euro spesi e ricevere un bonus di ben 2.500 punti, perfetti per i tuoi viaggi futuri. Ci sono ulteriori vantaggi, come abbonamenti esclusivi a servizi quali NordVPN, Tinder, Deliveroo e Financial Times. Insomma, è il pacchetto ideale per il viaggiatore moderno e per chi ama l’esclusività in generale.

RevPoints di Revolut: come ottenere i massimi vantaggi

Uno degli aspetti più vantaggiosi di questo nuovo programma Revolut è la facilità con cui converti i punti accumulati. Ad esempio, puoi ottenere miglia aeree grazie alle partnership con compagnie come Air France, KLM, British Airways e Iberia. Inoltre, con 5.000 punti puoi ottenere fino a 100 euro di sconto su un soggiorno.

L’app Revolut offre la possibilità di guadagnare punti extra attraverso una serie di sfide, come rispettare un budget prestabilito o aprire nuovi Pocket per le bollette. Ogni euro arrotondato si trasforma in 50 punti, un modo intelligente per massimizzare i tuoi risparmi quotidiani.

Poi c’è Revolut Pay, che permette di ottenere importanti sconti sugli acquisti di brand famosi. Per darti un’idea, e senza essere troppo dettagliati, immagina di poter fare shopping risparmiando su articoli di marchi prestigiosi.

Insomma, i RevPoints di Revolut sono un modo efficace e intelligente per ottenere il massimo dalle tue spese di tutti i giorni. Attiva subito la prova gratuita di Revolut Premium!