RevPoints: scopri i vantaggi e come utilizzarli

Revolut ha introdotto anche in Italia “RevPoints“, il programma fedeltà che consente di guadagnare punti da convertire in offerte speciali, come sconti sulle prenotazioni e sui viaggi.

Il programma RevPoints è disponibile per tutti i clienti Revolut, si può attivare nella sezione “Lifestyle” dell’app e permette di iniziare subito a raccogliere punti qualsiasi sia il piano tariffario scelto.

Come guadagnare RevPoints

I RevPoints si possono guadagnare utilizzando la carta Revolut per fare acquisti, ma anche attivando la funzionalità SpareChange per convertire gli spiccioli dei propri acquisti in punti, utilizzando Apple Pay, facendo donazioni o invitando amici ad aprire un conto Revolut. Inoltre è possibile guadagnare il doppio dei punti rispetto alle normali spese con carta prenotando soggiorni ed esperienze direttamente dall’app.

Come utilizzare i RevPoints accumulati

I RevPoints permettono di accedere a vari vantaggi e sconti. È possibile riscattare i propri RevPoints richiedendo uno sconto sulle prenotazioni effettuate tramite le sezioni “Soggiorni” e “Esperienze” dall’app di Revolut, oppure è possibile trasformarli in Miglia aeree, accedendo alla sezione “Lifestyle” dell’app Revolut e scegliendo un fornitore. Prova Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi

Accumulo e validità dei punti

I punti sono validi per 3 anni dalla data di emissione e possono essere monitorati nella sezione “Lifestyle” dell’app. Il numero di punti guadagnati varia a seconda del tipo di account Revolut scelto: con l’account Standard si guadagna 1 punto per ogni 10€ spesi, lo stesso vale per l’account Plus. Con l’account Premium si ottengono 2,5 punti per ogni 10€ spesi, con l’account Metal 5 punti ogni 10€ spesi, e con l’account Ultra 10 punti ogni 10€ spesi.

Per provare gratuitamente Revolut Premium per 3 mesi clicca qui.