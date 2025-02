Rhino Linux 2025.2 introduce miglioramenti in stabilità e prestazioni

Solo un mese dopo la precedente versione 2025.1, il team Rhino Linux ha svelato la sua ultima release, 2025.2, ricca principalmente di patch e miglioramenti. In Rhino Linux 2025.2, gli utenti noteranno che Unicorn Desktop ora si comporta in modo molto più affidabile. I file di configurazione non vengono più sovrascritti quando si aggiorna il pacchetto desktop e la tendenza del menu globale a spingere la fine del pannello fuori dallo schermo è stata finalmente risolta. Lo sfondo si adatta correttamente alle diverse dimensioni dello schermo. Inoltre, i problemi audio che in precedenza causavano la mancanza di audio out-of-the-box in alcuni dispositivi sono stati risolti, garantendo un’esperienza multimediale più coerente in varie configurazioni.

Oltre alle migliorie del desktop, Rhino 2025.2 introduce versioni kernel aggiornate su misura per diverse piattaforme hardware. Per impostazione predefinita, le immagini ISO generiche sono in bundle con il kernel Linux 6.12 LTS e quelle Pine64 sono fornite con la v6.9. Infine, le immagini Raspberry Pi sono fornite con la v6.11.

Rhino Linux 2025.2: introdotta la nuova utility rhino-hotfix

Allo stesso tempo, Rhino Linux 2025.2 include Pacstall 6.1.1, portando con sé piccole correzioni di bug e una gestione dei pacchetti più fluida. Un’altra introduzione significativa è la nuova utility rhino-hotfix, inclusa in tutte le immagini predefinite, che mira a semplificare la risoluzione dei problemi critici quando il tempo è essenziale. Coloro che usano Rhino su schede Raspberry Pi e Pine64 saranno felici di sapere che i problemi relativi all’avvio sono stati affrontati e le immagini sono state distribuite ancora una volta ridimensionate automaticamente per riempire l’intero volume dell’immagine al primo avvio.

infine, gli attuali utenti di Rhino Linux che desiderano effettuare l’aggiornamento alla versione 2025.2 possono farlo senza sforzo. Basterà infatti aprire il terminale e digitare rpk update -y. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’annuncio ufficiale. Le immagini ISO di installazione per le architetture x86_64 e ARM64 sono disponibili nella sezione download del sito web del progetto.