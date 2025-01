Rhino Linux, quali sono i vantaggi di una distro Rolling Release basata su Ubuntu

Il modello Rolling Release ovvero a rilascio continuo, è una modalità di aggiornamento software per sistemi operativi, in particolare per le distribuzioni Linux. Gli aggiornamenti sono in questo caso distribuiti in modo continuo e non richiedono l’installazione di nuove versioni principali del sistema operativo. Gli utenti installano il sistema una sola volta e ricevono aggiornamenti regolari e frequenti per tutte le componenti software, inclusi il kernel Linux e le applicazioni. Rhino Linux è una distribuzione del pinguino derivata da Ubuntu che, a differenza di quest’ultima, abbraccia proprio il modello Rolling Release.

Caratteristiche del modello Rolling Release su Linux

Come accennato in precedenza, diversamente rispetto alle distribuzioni a rilascio fisso (o Point Release, come Debian, Ubuntu e Fedora), nel caso del modello Rolling Release non ci sono versioni principali da installare. Gli aggiornamenti avvengono in tempo reale senza la necessità di applicare upgrade periodici di grandi dimensioni.

Gli utenti delle Rolling Release ricevono infatti piccoli aggiornamenti costanti, con il software che risulta sempre adeguato all’ultima versione disponibile.

Da un lato, i vantaggi sono indiscutibili: optando per una distro basata su Rolling Release si ha la certezza di ricevere e utilizzare il software con tutte le funzionalità più evolute. Inoltre, si possono provare per primi le funzionalità di nuova integrazione.

Il rovescio della medaglia è che può comunque esservi un certo rischio di inconsistenze e malfunzionamenti, magari dovuti al rilascio di aggiornamenti non ancora sufficientemente maturi.

Il modello Rolling Release è ideale per gli utenti che desiderano sempre avere accesso alle ultime tecnologie e funzionalità, mentre il modello a rilascio fisso è più indicato per coloro che preferiscono un sistema stabile e testato nel tempo.

Caratteristica Rolling Release Rilascio Fisso (Point Release) Frequenza aggiornamenti Costante e continua Periodica (mesi/anni) Versioni Nessuna versione principale Versioni principali ben definite Gestione degli aggiornamenti Aggiornamenti automatici e frequenti Richiesti aggiornamenti manuali Stabilità Potenzialmente meno stabile Maggiore stabilità

Cos’è Rhino Linux e come si presenta

Scaricabile da questa pagina, nelle versioni per sistemi x86-64 e ARM64, Rhino Linux è una distribuzione GNU/Linux innovativa, di tipo Rolling Release, basata su Ubuntu. Si distingue per la configurazione personalizzata del desktop environment Xfce, nota come Unicorn Desktop nonché per l’implementazione di un gestore di pacchetti o package manager avanzato chiamato Pacstall. L’obiettivo di Rhino Linux è infatti fornire un sistema operativo stabile e versatile, adatto sia agli utenti esperti che ai neofiti.

L’ambiente desktop Unicorn è studiato per combinare elementi tradizionali e moderni. Offre una gestione flessibile delle finestre, consentendo agli utenti di passare facilmente tra uno schema a finestre affiancate e fluttuanti.

La nuova versione Rhino Linux 2025.1 introduce spazi di lavoro dinamici, che creano automaticamente nuovi spazi quando quelli esistenti sono occupati, migliorando l’efficienza del multitasking.

Gestione avanzata dei pacchetti software

Con Pacstall, configurato come gestore di pacchetti principale, gli utenti possono installare e gestire il software attingendo a diverse fonti come APT, Flatpak e Snap. Inoltre, è disponibile uno strumento personalizzato chiamato rhino-pkg, che semplifica ulteriormente la gestione dei pacchetti attraverso comandi unificati. Un approccio, questo, che rende Rhino Linux particolarmente accessibile per gli utenti che desiderano installare software senza dover ricordare alle sintassi specifiche di ciascun gestore.

Leggerezza e prestazioni

L’adozione dell’ambiente desktop Xfce garantisce che Rhino Linux sia leggero e performante anche su configurazioni hardware modeste.

La distribuzione si configura come un’opzione davvero eccellente per coloro che cercano un sistema operativo efficiente, pur senza farsi mancare assolutamente nulla dal punto di vista delle funzionalità.

Rhino Linux entra a pieno titolo nell’elenco delle distribuzioni Linux che occupano meno RAM: pur trattandosi, infatti, di una distro basata su desktop environment, la scelta di usar Xfce porta i suoi frutti. La distribuzione impegna infatti appena 450 MB di memoria RAM quando il browser Web non risulta in esecuzione.

Installazione guidata, personalizzazione e applicazioni preinstallate

Al primo avvio del sistema, gli utenti sono accolti da una procedura di installazione guidata che consente loro di scegliere temi e applicazioni aggiuntive. Si tratta di una caratteristica che facilita l’adattamento del sistema alle esigenze individuali degli utenti.

Rhino Linux arriva sul sistema dell’utente con una selezione di applicazioni dotate di interfaccia grafica e utilità a riga di comando preinstallate.

Parlando di applicazioni dotate di GUI, citiamo – oltre all’immancabile browser Firefox – il file manager Tunar, leggero e intuitivo, che consente la gestione dei file e delle cartelle in modo semplice ed efficace. Accanto ad esso spicca Quantum Manager, uno strumento per la gestione dei temi delle applicazioni, utile per personalizzare l’aspetto del desktop.

Citiamo anche MPV Media Player, lettore multimediale versatile che supporta vari formati audio e video; Celeste, versatile software per sincronizzare file su Google Drive e altre piattaforme cloud; VS Codium, versione open source di Visual Studio Code, utilizzata per la programmazione e lo sviluppo software.

Le principali novità di Rhino Linux 2025.1

La versione più recente, Rhino Linux 2025.1, introduce diverse novità significative:

Kernel aggiornato : Basata sul kernel Linux 6.12 LTS, la nuova release di Rhino Linux integra miglioramenti in termini di prestazioni e sicurezza.

: Basata sul kernel Linux 6.12 LTS, la nuova release di Rhino Linux integra miglioramenti in termini di prestazioni e sicurezza. Applicazione Hello Rhino : Sviluppata in Rust utilizzando IcedTK, questa applicazione fornisce collegamenti rapidi alle risorse della comunità di Rhino Linux.

: Sviluppata in Rust utilizzando IcedTK, questa applicazione fornisce collegamenti rapidi alle risorse della comunità di Rhino Linux. Spazi di lavoro dinamici : Già citati in precedenza, consentono una gestione più fluida delle applicazioni aperte.

: Già citati in precedenza, consentono una gestione più fluida delle applicazioni aperte. Nuovo tema GRUB: La nuova versione di Rhino Linux arricchisce il boot loader GRUB di un aspetto moderno e coerente con l’interfaccia utente complessiva del sistema.

Conclusioni

Rhino Linux rappresenta un’interessante evoluzione nel panorama delle distribuzioni Linux, combinando la stabilità di Ubuntu con la leggerezza e la personalizzazione offerte da Xfce. La sua natura basata sullo schema Rolling Release (come ad esempio Arch Linux e OpenSUSE) assicura che gli utenti abbiano sempre accesso alle ultime novità del software, rendendolo una scelta attraente per chi cerca un sistema operativo moderno e versatile. Grazie anche a strumenti avanzati per la gestione dei pacchetti e a un desktop environment intuitivo, Rhino Linux si propone come una soluzione robusta per tutte le categorie di utenza.