Rialzisti su Ripple (XRP) in allerta: gli analisti puntano a oltre 2$

I recenti indicatori di crescita sul mercato delle criptovalute indicano un possibile rialzo per Ripple (XRP). La piattaforma decentralizzata aiuta le aziende a sfruttare la blockchain per l’espansione del business e ha una base di utenti globale. Gli analisti che hanno seguito il suo movimento suggeriscono che potrebbe potenzialmente superare i 2$ nei prossimi mesi.

InQubeta (QUBE) è un’altra criptovaluta che ha attirato l’attenzione degli analisti con il suo successo di prevendita. Il progetto di criptovaluta basato su Ethereum colma il divario tra le startup di AI e gli investitori.

Dopo aver visto il tipo di fedeltà e di entusiasmo che ha suscitato tra gli utenti di criptovalute, gli analisti ritengono che InQubeta potrebbe anche essere diretta verso un rialzo dei prezzi. Dopo che il suo finanziamento di prevendita ha superato i 6,8 milioni di dollari, è ora nella lista delle ICO di criptovalute migliori di tutti gli esperti.

InQubeta: demistificare la raccolta di fondi per le startup AI

Per molte startup, una carenza di fondi può essere la fine dei loro progetti. InQubeta è una piattaforma ricca di risorse che garantisce che questi progetti possano andare avanti senza intoppi.

La struttura di crowdfunding mette in contatto startup e investitori e li aiuta a trovare le giuste opportunità di crescita.

Ha una criptovaluta nativa chiamata token QUBE, che viene utilizzata per liquidare i pagamenti e premiare gli staker. La fornitura di 1,5 miliardi di token è suddivisa tra le spese della piattaforma, ma il 65% è destinato alla vendita pubblica.

La funzione di staking di InQubeta può aiutare anche gli utenti di criptovalute alle prime armi a guadagnare un reddito passivo. Il servizio consente di bloccare i propri token nel pool di liquidità e di ottenere ricompense in criptovalute. Per finanziare il servizio di staking, InQubeta dirotta i fondi dai proventi fiscali.

Guadagnando popolarità come uno degli altcoin da tenere d’occhio, il token QUBE utilizza un meccanismo deflazionistico per mantenere i rendimenti sicuri in mezzo alla volatilità del mercato. Secondo il meccanismo, i token sono resi scarsi sul mercato, in modo che il loro prezzo rimanga stabile. Se l’offerta aumenta, i token in eccesso subiscono burning.

Dato che non c’è un’unica autorità che gestisce la piattaforma, tutte le decisioni chiave relative al protocollo sono prese dai membri della community. I titolari di token QUBE possono anche suggerire modifiche se ritengono che possano migliorare il protocollo. Le modifiche da loro proposte vengono discusse e poi messe ai voti.

I proprietari dei token esprimono le loro opinioni utilizzando i loro privilegi di voto. Grazie a InQubeta non dovrai preoccuparti di quali criptovalute acquistare ora se ti piace guardare al quadro generale.

Al fine di entrare in contatto con gli investitori, le startup di intelligenza artificiale devono solo presentare un’offerta basata su ricompense. L’offerta presentata rappresenta il modo in cui il progetto potrebbe avvantaggiare gli investitori. Queste offerte vengono tokenizzate e gli NFT vengono messi in vendita su un portale online.

Gli investitori possono acquistare gli NFT con i token QUBE. Ogni NFT di InQubeta può essere suddiviso in asset più piccoli tramite frazionamento.

L’alleato di Ripple Labs, SBI Holdings, si allea con Saudi Aramco

Ripple è un portale decentralizzato dove le aziende possono trovare soluzioni di livello enterprise per spingere la loro crescita. Le sue soluzioni basate sulla blockchain possono rendere i servizi finanziari più equi ed efficienti. La scalabilità di Ripple è dovuta alla sua tecnologia XRP Ledger.

È in grado di aiutare i business, indipendentemente dalle loro dimensioni, ad alimentare le loro operazioni e a scalare le loro reti di pagamento. Se da un lato può aiutare le piccole imprese a offrire transazioni online facili e veloci, dall’altro aiuta le aziende più grandi a reperire liquidità in criptovaluta per la propria tesoreria o per effettuare pagamenti.

Ripple dispone anche di una piattaforma CBDC in cui i governi possono creare valute digitali e stablecoin della banca centrale. La piattaforma offre moduli di prodotto come wallet Web 3.0 e ledger.

Il suo token nativo XRP può essere acquistato sulla maggior parte degli exchange decentralizzati.

In un recente sviluppo, l’alleato di Ripple Labs, SBI Holdings, si è unito a Saudi Aramco. SBI Holdings è un partner chiave di Ripple Labs in Giappone, mentre Saudi Aramco è la seconda azienda al mondo per capitalizzazione di mercato.

Grazie a questa partnership, SBI Holdings si concentrerà sulle startup del Web 3.0 e sugli investimenti in asset digitali per espandere la propria presenza in Medio Oriente.

Le due società lanceranno una nuova iniziativa per promuovere la crescita delle startup e degli asset digitali in Arabia Saudita. La partnership rientra nel piano di SBI Holdings di trasformare i propri servizi finanziari ed espandere le proprie attività in tutto il mondo.

Conclusione

Se stai cercando le migliori criptovalute da acquistare, Ripple e InQubeta sono tra le migliori raccomandazioni che riceverai.

Le due criptovalute sono state progettate per aiutare i business ad accelerare il loro percorso di crescita con la DeFi.

Grazie alle loro caratteristiche distintive, le imprese e le startup possono ottenere economie di scala senza dover sostenere costi aggiuntivi. Sia Ripple che InQubeta hanno strutture di sicurezza che sono state esaminate dalle principali società di revisione della blockchain.

