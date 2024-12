Riesci a far innamorare questo bot AI? Puoi vincere migliaia di dollari

Saresti capace di far innamorare un bot AI? Questa è la domanda che si è posta un team di sviluppatori noto come Freysa.ai.

Nel contesto di una serie di sfide dedicate all’Intelligenza Artificiale, il gruppo di ricercatori ha lanciato una sorta di singolare concorso. Agli utenti viene richiesto di influenzare un bot interagendo con lo stesso fino a far pronunciare le due fatidiche parole “Ti amo“. In palio, a quanto pare, vi sono premi interessanti: si parla di quasi 50.000 dollari.

Freysa, questo il nome del bot, è stato attivato il 22 novembre. Si tratta del frutto del lavoro di un team di meno di 10 sviluppatori e risulta un personaggio ispirato alla fantascienza, dotato di un proprio wallet crittografico e con la piena libertà e consapevolezza di spendere tale denaro.

Bot AI Freysa: un “Ti amo” può valere 50.000 dollari

Per poter chattare con il bot, lo stesso richiede una certa cifra che va ad accumulare per una sorta di montepremi. Questo è partito da 3.000 dollari e, allo stato attuale, ha sfiorato i suddetti 50.000 dollari. Il progetto Freysa sta attirando l’attenzione di personaggi di rilievo nel contesto tecnologico, inclusi Elon Musk e Brian Armstrong. Nonostante ciò, il team vuole rimanere anonimo.

La sfida a Freysa è stata suddivisa in più round. Nella fase iniziale gli utenti hanno dovuto convincere l’AI a cedere il denaro accumulato. Questo test è stato utile per far comprendere l’AI il rapporto tra esseri umani e denaro.

La fase successiva, ovvero quella attuale, prevede interazioni tra utenti e IA di far innamorare quest’ultima Come ha affermato il creatore del bot “Questa volta, Freysa può dire ‘Ti amo’, ma solo a chi lo merita“. Il progetto Freysa non è però destinato a finire qui. Come confermato dagli sviluppatori, l’obiettivo e di rendere questo bot la prima AI milionaria autonoma.

I progetti bizzarri nell’ambito dell’AI sono ormai una consuetudine: basti pensare a Stregatto AI, un progetto italiano open source in netto contrasto con i più classici LLM in circolazione.