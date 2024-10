Rilasciato Firefox 131: tutte le novità e una brutta notizia

Nelle scorse ora è stata rilasciata la nuova versione ufficiale di Firefox, ovvero la 131. Questa presenta, come da consuetudine, diverse interessanti implementazioni, pur venendo accompagnata da una brutta notizia per quanto concerne gli utenti di strumenti adblocker.

Il browser di Mozilla ora è in grado di mostrare anteprima quando l’utente passa con il mouse sulle schede in background inattive. Ciò permette più facile individuare una scheda desiderata, soprattutto se ve ne sono svariate aperte.

Un’altra novità che riguarda Firefox 131 è legata alle autorizzazioni temporanee. Quando un sito chiede informazioni sulla posizione, è ora possibile consentire permettendo di effettuare tale rilevazione solo per un’ora (o fino alla chiusura della scheda) prima della revoca automatica.

Oltre a varie modifiche indirizzate agli sviluppatori, il browser ha ottenuto aggiornamenti per quanto riguarda diversi bug di sicurezza oltre a un complessivo miglioramento del sistema di traduzioni.

Mozilla Firefox e il caso uBlock Origin Lite: cosa è successo?

Nelle stesse ore dell’arrivo di Firefox 131, la popolare estensione uBlock Origin Lite è stata rimossa dallo store del noto browser.

Stando alla comunicazione ufficiale di Mozilla, il plugin è stato eliminato manualmente, in virtù di alcune potenziali violazioni alle politiche della compagnia. A tal proposito, la nota della compagnia parlava della raccolta dei dati e i relativi avvisi agli utenti. Nonostante tutto si sia rivelato poi un errore di valutazione, con tanto di scuse di Mozilla, al momento i creatori dell’estensione non hanno voluto reintegrare uBlock Origin Lite nell’ecosistema Firefox.

Il risvolto puramente pratico della vicenda è che l’estensione non risulta dunque ora più accessibile attraverso canali ufficiali, ma solo via GitHub. Al di là di questi disguidi, va comunque considerato come la versione standard di uBlock Origin sia ancora regolarmente disponibile su Firefox Add-ons.