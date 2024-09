Rilasciato Google Illuminate: l'IA che riassume libri e li converte in audio

Google ha rilasciato una prima versione sperimentale del progetto Google Illuminate. Stiamo parlando di una piattaforma che utilizza l’Intelligenza Artificiale per “leggere” testi (siano essi libri o singoli articoli) e fornire un riassunto audio degli stessi. Nonostante il progetto sia ancora in evidente fase sperimentale, questo offre già una panoramica di come dovrebbe funzionare la versione definitiva.

Al momento sono presenti sul sito poco meno di una trentina di esempi, ovvero documenti di vario tipo che sono stati riassunti dall’IA e riproposti come dialogo audio. Ogni esempio propone, oltre al tasto Play per avviare l’audio, oltre a uno per la condivisione e a un link chiamato View Source. Quest’ultimo direziona l’utente verso la fonte testuale da cui è stato estrapolato il file audio.

Sul menu a sinistra appaiono due voci, al momento non attive, che lasciano presagire come sarà possibile utilizzare Google Illuminate. Stiamo parlando di Generate, che permetterà l’utilizzo effettivo del sistema di conversione testo-audio, e di My Library, che lascia presagire la possibilità di salvare e catalogare le conversioni create dagli utenti.

Google Illuminate è un progetto con enormi potenzialità

Secondo quanto sottolineato dal colosso di Mountain View, Google Illuminate è ancora un prodotto di natura sperimentale. L’IA potrebbe avere dunque difficoltà durante la conversione, soprattutto se il dialogo nel testo vede coinvolti due soggetti distinti. Google parla della possibilità di errori e incongruenze, disagi fisiologici visto lo stato embrionale del progetto. Proprio per questo motivo, la compagnia invita gli utenti a fornire feedback per il futuro sviluppo di questo strumento dal potenziale così elevato.

Attraverso un account Google è inoltre possibile accedere alla lista di attesa per poter testare con mano tutte le potenzialità di Google Illuminate. Al momento attuale non è dato sapere se vi sono lingue supportate oltre all’inglese e, nel caso, se tra esse possa figurare anche l’italiano.