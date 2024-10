Rilasciato ONLYOFFICE Docs 8.2: editing collaborativo di PDF, interfaccia rinnovata e prestazioni al top

Nel mondo delle suite per l’ufficio, c’è una soluzione che emerge “dalla massa”. ONLYOFFICE Docs 8.2 è progettata per facilitare la creazione, la modifica e la collaborazione su documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni.

La filosofia alla base di ONLYOFFICE è quella di promuovere una collaborazione attiva e inclusiva: gli utenti possono lavorare insieme in tempo reale, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Subito scaricabile in versione self-hosted (cioè installabile sui propri server) e perfettamente integrabile con piattaforme cloud quali Nextcloud, ownCloud e Seafile, ONLYOFFICE si adatta a diversi contesti aziendali e professionali, fornendo soluzioni scalabili sia per i piccoli team che per le realtà di più grandi dimensioni.

Le novità di ONLYOFFICE Docs 8.2

ONLYOFFICE Docs 8.2, disponibile anche per le aziende nell’edizione Enterprise, porta con sé una serie di significativi miglioramenti che promettono di snellire ancor più il lavoro collaborativo e spingere sull’esperienza d’uso.

La più recente versione degli editor online ONLYOFFICE si arricchisce di oltre 30 nuove funzionalità e beneficia di più di 500 correzioni di bug, offrendo agli utenti strumenti avanzati per l’editing di PDF, prestazioni ottimizzate, un’interfaccia rinnovata e un supporto esteso per le lingue RTL (Right-to-Left).

Esploriamo nel dettaglio le principali novità di questa versione.

Editing collaborativo dei documenti PDF: verso una collaborazione più efficace

Una delle novità più interessanti di ONLYOFFICE Docs 8.2 è la possibilità di collaborare sui documenti PDF.

La modalità di co-editing predefinita si chiama collaborazione “Strict“: in questa configurazione, i paragrafi sono automaticamente bloccati durante l’editing e le modifiche salvate solo a fronte della pressione del pulsante Salva.

Per chi preferisce un flusso di lavoro più dinamico, è possibile abilitare la Modalità Veloce per il co-editing in tempo reale.

ONLYOFFICE Docs introduce inoltre la funzione Firma per PDF, che consente agli utenti di firmare i documenti PDF inserendo un’immagine.

Nei prossimi aggiornamenti della suite online è prevista l’introduzione del supporto per le firme digitali, attualmente gestite nell’applicazione desktop di ONLYOFFICE. In questo modo gli utenti possono godere di caratteristiche migliorate per la gestione dei documenti.

Dove trovarle

Collaborazione su PDF : Modifica PDF, Selettore di modalità in alto.

: Modifica PDF, Selettore di modalità in alto. Firma per PDF: Editor PDF, opzione nel menu di modifica.

Interfaccia Rinnovata: maggiore personalizzazione e produttività migliorata

L’interfaccia degli editor ha subìto un aggiornamento incisivo con il preciso obiettivo di assicurare un’esperienza utente più flessibile.

Gli utenti possono ora scegliere tra due stili di schede: lo stile riempimento, già noto, e il nuovo stile linea, che applica una sottolineatura ai titoli delle schede. È inoltre possibile utilizzare il colore della barra degli strumenti come sfondo per le schede.

Per chi cerca un’interfaccia più neutrale senza l’uso del tema scuro, ONLYOFFICE propone il nuovo tema grigio, che riduce al minimo le distrazioni visive mantenendo un look professionale.

Dove trovarle

Personalizzazione delle schede : Scheda File, Impostazioni avanzate, Aspetto.

: Scheda File, Impostazioni avanzate, Aspetto. Tema grigio: Scheda Visualizzazione, Tema dell’interfaccia, Grigio.

Prestazioni ottimizzate: apertura più veloce dei file e Zero Downtime Deployment

Un aspetto fondamentale della nuova versione di ONLYOFFICE è l’ottimizzazione delle prestazioni. Il caricamento dei file risulta migliorato, con incrementi di velocità fino al 21% per i documenti e al 17% per le presentazioni, rendendo l’apertura degli editor molto più rapida.

ONLYOFFICE Docs supporta ora il Zero-Downtime Deployment, che permette di aggiornare gli editor senza interrompere il servizio, una funzionalità essenziale per gli ambienti Kubernetes Shards.

La nuova caratteristica assicura la massima continuità operativa in ambito aziendale.

Alla base dei Kubernetes Shards vi è una tecnica efficace volta a migliorare la scalabilità e l’efficienza delle applicazioni distribuite, suddividendo i dati e le operazioni tra più nodi.

L’architettura consente di gestire carichi di lavoro impegnativi e garantire che le applicazioni rimangano reattive anche sotto stress. ONLYOFFICE Docs è distribuito anche in un “formato” ad hoc che sfrutta proprio il modello di sharding.

Miglioramenti nell’editor di documenti: codici di campo e collaborazione potenziata

L’editor di documenti integrato in ONLYOFFICE Docs 8.2 racchiude diverse novità, tra cui l’introduzione dei codici di campo.

I codici di campo sono strumenti essenziali per gestire dati variabili all’interno dei documenti, come numeri di pagina e date. Questa funzionalità consente di automatizzare processi ripetitivi, migliorando la produttività.

Sul fronte della collaborazione, è ora possibile recuperare il testo cancellato dai documenti accedendo alla cronologia delle versioni, una funzionalità cruciale per il lavoro di squadra e il controllo delle revisioni.

Dove trovarle

Codici di campo : Scheda Inserisci, Campo.

: Scheda Inserisci, Campo. Recupero del testo eliminato: Scheda Collaborazione, Cronologia delle versioni.

Con ONLYOFFICE Docs 8.2, è altresì possibile inserire nuovi contenuti nel documento prelevandoli da file locali, URL o servizi di archiviazione online. Questa funzione, accessibile dalla scheda Inserisci, Testo da file, semplifica l’integrazione di informazioni esterne, senza doverle copiare manualmente.

Novità nei fogli di calcolo: calcoli iterativi e tabelle pivot migliorate

Chi utilizza quotidianamente i fogli di calcolo può apprezzare il supporto ai calcoli iterativi introdotto in ONLYOFFICE Docs 8.2.

Si tratta di una funzionalità innovativa che permette di definire quante volte l’editor eseguirà una catena di formule per ottenere un risultato con il livello di precisione desiderato. Questo schema risulta particolarmente utile per elaborare quei calcoli complessi che richiedono passaggi multipli.

Le tabelle pivot appaiono a loro volta migliorate: la scheda dedicata fa mostra di sé solo quando necessario e il pannello delle impostazioni si apre automaticamente per una gestione più intuitiva.

Ricordiamo che le tabelle pivot sono uno strumento avanzato utilizzato nei fogli di calcolo per riassumere, analizzare e riorganizzare grandi quantità di dati in modo rapido e flessibile. Consentono di estrarre informazioni significative da tabelle complesse, creando sintesi e rapporti su specifici criteri, come somme, medie o conteggi, senza modificare i dati originali.

Un miglioramento molto atteso riguarda lo scorrimento dei fogli di calcolo. Anche utilizzando i file di grandi dimensioni contenenti celle con molte righe, lo scorrimento risulta pratico e fluido, rispondendo alle esigenze degli utenti che lavorano con dataset complessi.

Per semplificare la formattazione dei numeri, ONLYOFFICE Docs 8.2 aggiunge l’accesso rapido al pulsante Stile virgola direttamente dalla barra degli strumenti.

Dove trovarle

Calcoli iterativi : Scheda File, Calcolo, Attiva calcolo iterativo.

: Scheda File, Calcolo, Attiva calcolo iterativo. Tabelle pivot: Scheda Tabella pivot.

Miglioramenti per le Presentazioni: disegno sulle diapositive e transizioni casuali

ONLYOFFICE Docs 8.2 introduce nuove funzionalità per le presentazioni, come la possibilità di disegnare direttamente sulle diapositive durante la presentazione utilizzando una penna digitale. Si ha così la possibilità di evidenziare visivamente i punti chiave in tempo reale.

Gli sviluppatori hanno inoltre arricchito l’applicazione della funzione transizione casuale: applica effetti di transizione casuali tra le diapositive, rendendo le presentazioni più dinamiche e imprevedibili.

Dove trovarle

Disegno sulle diapositive : Modalità presentazione.

: Modalità presentazione. Transizione casuale: Scheda Transizione.

Supporto RTL e nuove opzioni di localizzazione

Un notevole passo avanti in termini di accessibilità è rappresentato dal miglioramento del supporto per le lingue RTL (Right-to-Left), ora esteso anche all’editor di fogli di calcolo. Gli utenti possono beneficiare di una corretta visualizzazione e allineamento delle celle per le lingue RTL come l’arabo.

ONLYOFFICE ha anche introdotto nuovi dizionari e migliorato il controllo ortografico, rendendo la suite più accessibile a un pubblico globale.

Smart Arts e grafici avanzati

Tra gli ulteriori miglioramenti, si segnala il potenziamento delle Smart Arts, che ora sono generate correttamente anche se il file non contiene la parte visiva necessaria.

Le Smart Arts di ONLYOFFICE aiutano a trasformare dati e idee in rappresentazioni grafiche accattivanti, facilitando la comprensione e la comunicazione delle informazioni.

Le varie categorie di Smart Arts permettono di rappresentare visualmente elenchi, processi, cicli, gerarchie, relazioni, matrici, piramidi oltre a combinare immagini e didascalie in modo creativo.

ONLYOFFICE Docs 8.2 aggiunge infine nuovi tipi di grafici, tra cui istogrammi, grafici a cascata e a imbuto, che offrono maggiore flessibilità nella rappresentazione dei dati.

Miglioramenti dell’usabilità

ONLYOFFICE Docs 8.2 fa propri una serie di miglioramenti sull’interfaccia per rendere l’esperienza utente più confortevole:

Finestra Cronologia delle versioni ridisegnata: Ora più intuitiva e semplice da usare.

ridisegnata: Ora più intuitiva e semplice da usare. Scheda File ridisegnata: Con nuove icone che rendono la navigazione più chiara.

ridisegnata: Con nuove icone che rendono la navigazione più chiara. Campi personalizzati : È possibile visualizzare, aggiungere o modificare campi personalizzati nella sezione Info dei file.

: È possibile visualizzare, aggiungere o modificare campi personalizzati nella sezione Info dei file. Evidenziazione migliorata dell’area di ridenominazione: Per una gestione più intuitiva dei file.

dell’area di ridenominazione: Per una gestione più intuitiva dei file. Selezione delle animazioni: Accessibile attraverso l’editor delle presentazioni, risulta adesso più facile e intuitiva.

Conclusioni: un Aggiornamento che migliora produttività e collaborazione

ONLYOFFICE Docs 8.2 rappresenta un aggiornamento importante, con miglioramenti che spaziano dall’editing collaborativo dei PDF alla velocità di apertura dei file, passando per nuove funzionalità che potenziano la gestione dei documenti, dei fogli di calcolo e delle presentazioni.

Grazie a queste novità, la suite diventa ancora più versatile, affidabile e adatta a un ambiente di lavoro sempre più collaborativo e globale. La nuova versione self-hosted è disponibile per il download. Seguiranno gli aggiornamenti delle soluzioni cloud ONLYOFFICE.

La licenza a vita per le versioni self-hosted è vantaggiosa per le aziende che preferiscono evitare costi ricorrenti. Inoltre, essendo un software open source, ONLYOFFICE permette agli utenti di accedere al codice sorgente, favorendo personalizzazioni e integrazioni secondo le specifiche esigenze aziendali.

La possibilità di installare ONLYOFFICE su server privati consente alle aziende di mantenere il pieno controllo sui propri dati, garantendo la sovranità digitale. Un aspetto cruciale per tutte le imprese che gestiscono dati riservati o informazioni sensibili, obbligate a conformarsi con le normative vigenti più rigorose, come il GDPR.

ONLYOFFICE implementa misure di sicurezza robuste, tra cui crittografia end-to-end, protezione con password e controlli di accesso avanzati. Caratteristiche fondamentali per proteggere i dati aziendali da accessi non autorizzati.

La massima compatibilità con i formati Microsoft facilita la transizione da altre suite d’ufficio, senza necessità di modificare le abitudini lavorative degli utenti. La scalabilità della suite, inoltre, garantisce un perfetto adattamento alle esigenze delle aziende di qualsiasi dimensione.

