Risolto il problema che per 2 anni ha impedito l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11

Fino ad oggi, un nutrito gruppo di utenti Windows 10 non poteva aggiornare a Windows 11 semplicemente perché uno dei componenti di sistema, non pienamente supportato, portava alla visualizzazione di una schermata blu. A distanza di 2 anni, i tecnici Microsoft hanno indicato come risolto il problema relativo alla tecnologia audio Intel Smart Sound Technology (SST).

SST è una soluzione sviluppata da Intel per migliorare la qualità dell’audio e ottimizzare le prestazioni sonore. La tecnologia integra funzionalità audio avanzate direttamente nel processore, offrendo una migliore esperienza audio senza la necessità di componenti audio aggiuntivi.

Finalmente aggiornabili a Windows 11 i sistemi Windows 10 che usano la tecnologia Intel SST

Per evitare la comparsa di una schermata BSOD (Blue Screen of Death), Microsoft ha volutamente bloccato l’installazione di Windows 11 su alcune macchine Windows 10 basate sulla tecnologia Intel SST. Il problema interessava i sistemi basati sui processori Intel di 11esima generazione con driver Intel SST esposti nella finestra Gestione dispositivi (premere Windows+X, scegliere Gestione dispositivi e cliccare due volte su Controller audio, video e giochi).

Fino ad oggi, gli utenti che si servano dei driver Intel SST 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152 potevano risolvere il problema e valutare la migrazione a Windows 11 installando le release più recenti dei componenti (10.30.00.5714, 10.29.00.5714 e successive).

La novità che Microsoft ha pubblicato su Windows Update i driver Intel SST aggiornati: questo significa che gli utenti di Windows 10 non devono più compiere passaggi aggiuntivi quindi scaricare e installare manualmente risorse esterne.

Microsoft chiarisce che, dopo l’aggiornamento dei driver tramite la finestra di Windows Update, è comunque necessario attendere almeno 48 ore prima che si possa effettuare materialmente l’installazione di Windows 11. Se il passaggio da Windows 10 a Windows 11 fosse ancora negato, precisa ancora Microsoft, è probabile che la versione del controller audio Intel non sia aggiornata: in questo caso il download e l’installazione del driver più recente deve avvenire facendo riferimento al sito del produttore.

Cos’è e come funziona Intel SST

Abbiamo detto che Intel SST, tecnologia incorporata a livello di processore, assicura una riproduzione audio fedele e una registrazione sonora di qualità, migliorando l’esperienza di ascolto e di registrazione per gli utenti.

La soluzione Intel è progettata per ridurre i consumi energetici, gestire in modo intelligente il segnale audio, ottimizzando la qualità del suono e riducendo eventuali distorsioni o rumori indesiderati, per supportare le ultime tecnologie audio.