Risparmia con Fastweb Casa: promo imperdibile a 29,90€

Solo per pochi giorni, in occasione del Black Friday, Fastweb presenta la sua nuova promozione chiamata Fastweb Casa, un’opportunità imperdibile per chi cerca internet illimitato ad alta velocità grazie alla premiata Fibra Ultraveloce di nPerf.

L’offerta propone una connessione in Fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload.

Il prezzo mensile è di 29,95 euro, ma è possibile usufruire di uno sconto speciale, portando il costo a soli 24,95 euro al mese richiedendo contemporaneamente la promozione Mobile Full.

Approfitta della promo Fastweb Casa per il Black Friday: ecco cosa devi sapere

Con Fastweb Casa, gli utenti avranno accesso a numerosi vantaggi, tra cui chiamate illimitate senza costi aggiuntivi verso numeri fissi e mobili in tutta Italia.

Il pacchetto include anche un modem Internet Box NeXXt con Alexa Built-In e tecnologia Wi-Fi 6, garantendo una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Ma le sorprese non finiscono qui: il canone mensile include anche un contributo di attivazione, già incluso per semplificare la gestione dei costi.

Inoltre, per i primi 12 mesi, gli abbonati potranno scegliere un’assicurazione gratuita tra Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa, partner di Fastweb.

Fastweb Casa offre anche l’accesso esclusivo alla Fastweb Digital Academy, con corsi e webinar gratuiti per rimanere sempre aggiornati sulle competenze richieste dal mondo del lavoro.

Un ulteriore punto a favore è la possibilità di provare il servizio per 30 giorni, con la garanzia di un rimborso totale in caso di insoddisfazione.

Fastweb Casa Black Friday è un’opportunità unica per ottenere internet illimitato a velocità ultrarapida, con una serie di extra inclusi nel canone mensile e la flessibilità di una prova gratuita di 30 giorni. Non lasciarti sfuggire questa promozione esclusiva, disponibile solo per un breve periodo.

