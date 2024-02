Risultati di ricerca Google: perché scompare la scheda "Novità"?

Alcuni utenti, negli scorsi giorni, hanno notato come la scheda Novità presentata nelle pagine di ricerca di Google è misteriosamente scomparsa.

Sebbene questo fenomeno interessi solo una fetta dell’utenza, è stato lo stesso motore di ricerca a rivelare il motivo di tale sparizione. Secondo Google, infatti, si tratterebbe di un semplice test per cercare di capire le preferenze degli utenti in fase di ricerca. Di fatto, questa prova non sarebbe il preludio all’eliminazione definitiva di tale scheda.

Quando un utente esegue una ricerca tramite Google, sotto il campo dove immette la query sono presenti una serie di schede che rendono più specifica la ricerca. Tra di esse figurano, oltre a Novità, anche Immagini, Video, Shopping e tante altre.

Cliccando sulle stesse è possibile ottenere risultati in linea con le proprie esigenze. A livello puramente pratico, la scheda Notizie offre un layout particolare, ideato in modo specifico per una consultazione delle ultime news pubblicate online su un determinato tema specificato attraverso la suddetta query.

La scheda Novità non è destinata a scomparire

Attraverso dichiarazione ufficiale, Google ha fatto sapere come: “I filtri delle notizie sono attualmente disponibili e non abbiamo intenzione di rimuoverli. Per comprendere meglio le preferenze degli utenti, stiamo testando diversi modi per visualizzare i filtri nella ricerca e, di conseguenza, alcuni utenti non sono stati temporaneamente in grado di accedere ad alcuni filtri“.

Non è di certo la prima volta che Google mette mano al layout e alle SERP (Search Engine Results Page) visto che, nel corso degli ultimi 10 anni, il motore di ricerca ha rivoluzionato più volte il modo che ha di interagire con i propri utenti.

Sotto questo punto di vista, la graduale integrazione dell’Intelligenza Artificiale, con tutta probabilità, porterà nel corso dei prossimi mesi e anni una sostanziale rivoluzione per quanto riguarda le ricerche online.