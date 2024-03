Rive Renderer: diventa open source il motore di rendering 2D e 3D

Rive Renderer è un motore di rendering 2D e 3D utilizzato per creare e visualizzare animazioni e grafica vettoriale scalabile (SVG). Precedentemente conosciuto come 2Dimensions, si tratta di un pacchetto che offre una serie di funzionalità per la creazione di contenuti animati interattivi.

Obiettivo dell’applicazione è quello di consentire la gestione di animazioni complesse, consentendo agli sviluppatori di creare esperienze utente coinvolgenti e interattive.

Uno dei principali vantaggi di una soluzione come Rive Renderer è che può essere integrata facilmente nelle applicazioni Web e mobili esistenti utilizzando librerie e framework popolari come React, Flutter e altri. Ciò consente agli sviluppatori di aggiungere facilmente animazioni e grafica vettoriale alle loro applicazioni senza dover riscrivere tutto da zero.

Il prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali anche con animazioni complesse. Utilizza tecniche di rendering avanzate per far sì che le animazioni siano presentate in modo fluido e senza ritardi, anche su dispositivi con risorse hardware limitate.

Rive Renderer adesso open source e disponibile su tutte le piattaforme

La comunità di sviluppatori e designer grafici ha motivo di gioire: il tanto atteso annuncio della versione open source di Rive Renderer è finalmente arrivato. Con l’apertura del codice sorgente di Rive Renderer prende di fatto il via una nuova era per la grafica interattiva.

Il pacchetto open source di Rive Renderer mantiene intatti “i pilastri” del software che fin qui conoscevamo: gli sviluppatori possono disegnare una quantità senza precedenti di grafica vettoriale con una resa ultra rapida. Che si tratti di riempire lo schermo con grafica vettoriale o testi nitidissimi, Rive Renderer assicura che ogni elemento “si animi” a 120 frame per secondo (fps) con una qualità anti-aliasing impeccabile.

I designer possono insomma concentrarsi esclusivamente sulla creazione dei contenuti, senza preoccuparsi delle prestazioni del prodotto finale.

Dopo due anni di sviluppo, Rive Renderer risulta talmente ottimizzato da assicurare un’esperienza senza restrizioni. Gli sviluppatori hanno il controllo totale sull’intero processo, dalla creazione del contenuto nell’editor, fino alla sua visualizzazione e interazione da parte degli utenti finali.

Per coloro che desiderano sperimentare Rive Renderer, è possibile utilizzarlo su iOS, Android e sul Web, seguendo le istruzioni disponibili su GitHub. Il software, inoltre, risulta già integrato nelle runtime di Unity e Unreal, con ulteriori integrazioni in arrivo.

L’apertura del codice di Rive Renderer rappresenta un passo significativo verso l’innovazione nel campo della grafica interattiva. Con una vasta gamma di nuove funzionalità e prestazioni ottimizzate, l’applicazione continua a rimanere all’avanguardia nel settore, offrendo agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare esperienze digitali straordinarie.