Rivoluzione Alexa: ecco il piano di Amazon per un salto di qualità

Nonostante Amazon abbia sempre promosso le capacità del suo assistente vocale Alexa, la maggior parte di utenti si è limitata a usare questo strumento come timer o per il controllo del meteo.

La compagnia non ha però mai smesso di pensare in grande e, grazie al progredire dell’Intelligenza Artificiale, potrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto per un deciso salto di qualità. Rohit Prasad, a capo del settore dedicato all’AI di Amazon, si è espresso a tal proposito durante un’intervista al Financial Times.

Secondo lo stesso, le intenzioni dell’azienda sono quelle di trasformare il core di Alexa attraverso una sorta di “trapianto di cervello”, sostituendo quello attuale con uno più moderno, basato sull’AI generativa. Prasad ha svelato che Alexa 2.0 sarà un “maggiordomo digitale” efficiente, utile in svariati contesti.

Una sfida concreta, secondo l’esperto, sarà quella di contrastare eventuali allucinazioni. L’assistente virtuale lavorerà sul quotidiano e, in questo contesto, commettere errori come sbagliare la prenotazione di un ristorante potrebbe risultare molto sgradevole.

Alexa 2.0? Più veloce, senza allucinazioni ma con la stessa personalità

Un altro focus per la nuova versione di Alexa saranno i tempi di risposta. L’assistente virtuale, allo stato attuale, non è rapida: a volte impegna fino a dieci secondi per fornire una risposta adeguata all’utente.

Un aspetto che, secondo Prasad, non sarà toccato è la personalità di Alexa. Al di là di alcune modifiche alla voce e una spinta su un tono più colloquiale, non dovrebbero esservi particolari rivoluzioni.

Sebbene gli obiettivi di Amazon siano lodevoli, ma considerato un aspetto tutt’altro che secondario. Microsoft, OpenAI, Google e Meta si stanno muovendo nella stessa direzione da più tempo, dunque con un netto vantaggio rispetto alla compagnia creata da Jeff Bezos.

Nonostante ciò, l’impegno di Amazon sembra più che concreto. A tal proposito basti pensare a quanto fatto con il lancio dei modelli Nova AI, realizzati dalla stessa compagnia e progettati proprio per migliorare Alexa. Il tutto senza contare che una delle più grandi entità nel contesto dell’AI, ovvero Anthropic, ha stretto una solida partnership proprio con Amazon.