Roma-Juventus è gratis su DAZN: come vederla in TV e in streaming

DAZN ha annunciato che Roma-Juventus, sfida che si giocherà domenica 6 aprile alle ore 20.45, sarà la quinta e ultima partita della stagione che sarà trasmessa in chiaro. Un vero e proprio spareggio per la Champions League che sarà disponibile gratuitamente anche per i non abbonati al servizio, sempre con le stesse regole delle precedenti iniziative.

Roma-Juventus gratis su DAZN: le cose da sapere

Come detto, le regole per la visione in chiaro di Roma-Juventus sono le stesse delle altre partite rese a disposizione anche per i non abbonati. Basterà registrarsi alla piattaforma, se non lo sei già, direttamente su DAZN.com o anche dall’app per smart TV inquadrando il QR code con il tuo smartphone.

La visione gratuita è prevista per un massimo di 2 milioni di utenti, ragion per cui DAZN consiglia di collegarsi già alle 19.45 per il prepartita con Diletta Leotta, per la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Dario Marcolin. In studio invece saranno presenti Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e, in via eccezionale, Gianluigi Buffon, ex di Parma e Juve e adesso capo delegazione della nazionale.

Una buona opportunità per vedere un match decisivo per la Champions League senza la necessità di avere un abbonamento. Non perderti Roma-Juventus in streaming domenica 6 aprile alle ore 20.45.