Roundcube: cos'è e perché il client di posta entra in Nextcloud

Oggi come oggi un gran numero di utenti si serve delle webmail per accedere al contenuto delle caselle di posta oppure le gestisce utilizzando le app installate sui dispositivi mobili. Eppure, tanti professionisti, utenti aziendali e persone che desiderano tenere costantemente sotto controllo più account email continuare a preferire i client email alle webmail.

Roundcube è un client di posta elettronica open source basato sul Web che consente agli utenti di accedere alle proprie caselle di posta tramite browser. Anziché appoggiarsi ai servizi di posta offerti dai nomi noti, Roundcube è eseguito mediante server Web ed è sviluppato in PHP.

Cos’è e come funziona Roundcube

Roundcube è un’applicazione Web che funziona lato server e che risulta utilizzabile da qualunque browser, sia sui sistemi desktop che dai dispositivi mobili. Per installare Roundcube è necessario attrezzarsi con una macchina server che esegua, ad esempio, Apache, Lighttpd, Nginx o IIS. Tra i requisiti, ci sono PHP, un RDBMS (ad esempio MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MSSQL od Oracle), un server IMAP/SMTP ugualmente presenti sulla macchina.

L’intuitiva interfaccia di Roundcube, interamente basata sul Web, è progettata per essere facile da usare. Le funzionalità integrate sono disposte in maniera molto simile a quelle che offre un tradizionale client email per sistemi desktop.

Una volta configurato Roundcube lato server, gli utenti possono accedere alla piattaforma senza la necessità di installare software aggiuntivo. Questa caratteristica rende Roundcube una soluzione pratica per accedere a tutti i propri account di posta elettronica da qualsiasi luogo, semplicemente disponendo di una connessione Internet.

Gli utenti possono personalizzare l’aspetto di Roundcube secondo le proprie preferenze. Possono scegliere temi, regolare le impostazioni dell’account e organizzare la disposizione delle colonne nella visualizzazione della posta in arrivo.

Roundcube diventa parte integrante di Nextcloud

Nextcloud è una piattaforma open source per la collaborazione e la condivisione di file che fornisce servizi simili a quelli di servizi cloud come OneDrive, Dropbox e Google Drive. La principale differenza è che Nextcloud può essere installato su un server locale o su un server cloud privato, permettendo agli utenti di mantenere il controllo completo sui loro dati.

Pur basando il suo funzionamento su un server Web locale o remoto, Nextcloud permette di modificare i documenti in modalità offline per poi effettuare la sincronizzazione non appena la connessione di rete torna disponibile. Un software come Nextcloud permette di gestire i calendari, in modo da predisporre un unico punto di riferimento per la programmare impegni e attività in ufficio e in azienda.

L’importante novità è che Roundcube ha trovato una nuova casa in Nextcloud. L’obiettivo di Nextcloud e Roundcube è mettere di nuovo nelle mani degli utenti finali la gestione della posta elettronica promuovendo la decentralizzazione IT globale.

Chi decide di installare Nextcloud può quindi da oggi centralizzare le proprie caselle di posta su sistemi locali o macchine cloud acquistate o noleggiate da provider specializzati. L’idea è quella di sottrarle al raggio d’azione delle multinazionali più conosciute puntando sul concetto di self-hosting e sulla privacy.

In una bella intervista, Frank Karlitschek e Thomas Brüderli, fondatori rispettivamente di Nextcloud e Roundcube, discutono del passato, del presente e del futuro di questa partnership.

Nel 2024, inoltre, Nextcloud investirà in Roundcube per accelerare lo sviluppo del software. Per adesso Roundcube non sostituirà Nextcloud Mail e non esiste alcun piano nel breve termine per unire le due applicazioni.

Credit immagine in apertura: iStock.com/Sitthiphong