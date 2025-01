Router e Wi-Fi: cosa succede se resta sempre acceso

Avere il Wi-Fi in casa è ormai quasi un’ovvietà e sono tantissime le persone che lo tengono sempre acceso, non staccando mai il router. La domanda è legittima: questo tipo di abitudine è giusta o bisognerebbe spegnere il modem? In realtà dipende dalle esigenze di ogni utente ma deve essere chiaro che tenere acceso 24 ore su 24 il router ha dei pro e dei contro.

Router Wi-Fi sempre acceso: ecco i vantaggi

Praticità immediata: uno dei principali vantaggi è la possibilità di connettersi a Internet senza attese. Se il router rimane acceso, possiamo navigare in rete senza doverlo riattivare o attendere che si colleghi al nostro provider. Questa comodità è particolarmente utile per chi ha orari flessibili o vuole una connessione sempre pronta; Meno stress per il dispositivo: ogni volta che accendiamo il router, questo avvia un ciclo di test e ricerca della rete. Riaccensioni frequenti possono influire sulla durata del dispositivo, aumentando il rischio di malfunzionamenti a lungo termine; Connessione continua per dispositivi smart: chi ha videocamere di sorveglianza, monitor per animali domestici o dispositivi di domotica, come luci o termostati collegati, deve lasciare il router acceso. La connessione costante garantisce che i dati siano inviati e ricevuti in tempo reale, assicurando un controllo remoto affidabile.

Spegnere il router Wi-Fi è giusto perché…

Risparmio energetico: spegnere il router quando non serve può ridurre i consumi elettrici, anche se di poco. In questo caso la differenza può essere sostanziale, soprattutto tenendo conto di tutti gli altri dispositivi in casa; Ciao, ciao attacchi informatici: nonostante la protezione dei nuovi router sia massima, l’attacco può essere sempre dietro l’angolo. Chiaramente, nel caso in cui gli hacker dovessero trovare un router spento, non avrebbero modo di infiltrarsi nelle reti private; Meno interferenze: tenere il router spento può ridurre al minimo le interferenze, in alcuni casi davvero fastidiose. Qualcuno ha avuto anche problemi con TV e cancelli automatici.

Accenderlo o spegnerlo?

Chiaramente questo tipo di scelta dipende dalle abitudini delle persone e anche dalle necessità. Se sono tanti gli apparati collegati al router Wi-Fi, tenerlo acceso può essere la scelta giusta. In caso contrario, tenerlo spento potrebbe tornare utile magari anche al portafogli.