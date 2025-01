Difendi la tua privacy anche sulle reti Wi-Fi pubbliche con una VPN

Quando siamo fuori casa, specialmente durante una vacanza, una delle prime cose che facciamo è collegarsi a una rete Wi-Fi pubblica, come quella dell’aeroporto, del nostro albergo o del ristorante dove mangiamo. In questo modo pensiamo di risparmiare il traffico dati del nostro operatore, allo stesso tempo però mettiamo a rischio la sicurezza dei nostri dati personali.

Questo perché un cybercriminale può facilmente bucare le reti Wi-Fi pubbliche e intercettare così le informazioni sensibili degli utenti che vi sono collegati. In alternativa potrebbero compiere attacchi diretti contro i dispositivi stessi, con tutte le conseguenze del caso. Per proteggersi, la soluzione più efficace rimane l’utilizzo di una VPN.

Per numero di server, qualità della struttura e opzioni di sicurezza incluse, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, in offerta a partire da 3,39 euro al mese con sconti fino al 72% grazie alla nuova offerta di quest’anno.

Difendersi dai pericoli delle reti Wi-Fi pubbliche con una VPN

Uno dei fiori all’occhiello di NordVPN è Threat Protection Pro, una funzionalità proprietaria in grado di rilevare in automatico la presenza di eventuali malware prima che questi vengano scaricati sul dispositivo. Si tratta di un’opzione importante, dato che quando si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica vi sono più possibilità di scaricare file malevoli.

L’utilizzo di una VPN aiuta poi a mascherare l’indirizzo IP dell’utente. Ciò fa sì che un hacker non possa risalire al computer della vittima, rendendo inutile qualunque tentativo di attacco. Inoltre, un servizio di rete privata virtuale è utile per crittografare il traffico dati proveniente dai device su cui è installata. Se dunque un hacker riuscisse a intercettare i dati in questione, non potrebbe comunque accedervi.

NordVPN è in sconto fino al 72% grazie alla nuova offerta per l’inizio del 2025, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese per 2 anni e una garanzia di rimborso di 30 giorni.