ATP Halle, Sinner-Bublik: a che ora e come vederlo dall'estero

Oggi pomeriggio, alla OWL Arena di Halle, andrà in scena l’incontro Sinner-Bublik, vale a dire la sfida tra i campioni delle ultime due edizioni. Il match è in programma come seconda gara dalle 15.30 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con il pass Sport in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Per tutti coloro che si trovano all'estero è indispensabile anche una VPN, al fine di evitare il blocco geografico che rende impossibile la visione dei contenuti streaming fuori dall'Italia.

Vi ricordiamo infine l’appuntamento con l’inizio dell’incontro: essendo in calendario come seconda sfida a partire dalle 15.30, è verosimile pensare che la partita comincerà tra le 17.00 e le 18.00.

Il vincitore della sfida odierna affronterà ai quarti di finale uno tra l’ungherese Marozsan e il ceco Machac. Sinner ha già giocato con entrambi e ha sempre vinto: il bilancio attualmente vede Jannik avanti rispettivamente 1-0 e 2-0. Bilancio favorevole anche contro l’avversario odierno, con l’azzurro che ha vinto quattro match perdendone solo uno.