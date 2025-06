Al Ain-Juventus: come vederla in streaming dall'estero

Nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno la Juventus farà il suo esordio al Mondiale per Club, in corso di svolgimento negli Stati Uniti. I bianconeri scenderanno in campo quando qui in Italia saranno le 3.00 del mattino, per sfidare il club degli Emirati Arabi Al-Ain.

Il match del Mondiale per Club tra Al-Ain e Juventus sarà trasmesso in diretta su DAZN, con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. L’intera manifestazione è visibile gratis, dunque per vedere l’incontro sarà sufficiente iscriversi tramite un account gratuito.

E se ci si trova all’estero? Gli appassionati di calcio che in questi giorni si trovano fuori dall’Italia, perché in vacanza o per motivi di lavoro, avranno bisogno anche di una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è indispensabile per evitare le restrizioni geografiche, che impediscono la visione dei contenuti streaming quando si è in un Paese diverso da quello in cui si risiede.

Una delle migliori VPN per lo streaming è proprio NordVPN, in grado di offrire una visione senza interruzioni e una connessione privata. In questi giorni i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con sconti fino al 72% e fino a 10 Giga gratuiti per l’eSIM Saily. E con il codice sconto esclusivo BLAZE5 è possibile risparmiare un 5% extra sui piani biennali.

Come vedere Al Ain-Juventus in streaming dall’estero

Per vedere in streaming dall’estero Al Ain-Juventus occorre la registrazione di un account gratuito su DAZN e l’attivazione di una VPN. In seguito bisogna scaricare l’app del servizio scelto, effettuare l’accesso con le proprie credenziali e connettersi a un server posizionato in Italia: così facendo si simulerà una connessione dall’Italia, portando alla caduta istantanea del blocco geografico.

Infine, non rimarrà che lanciare l’app DAZN sul dispositivo dove si intende seguire il match e avviare la diretta dell’incontro dalla pagina iniziale dell’applicazione.