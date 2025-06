Occasione PrivadoVPN: è in offerta a 1,11€

PrivadoVPN è un fornitore di servizi VPN con base in Svizzera. La posizione geografica della sede è una garanzia importante, dal momento che deve rispondere alle leggi sulla privacy elvetiche, che sono tra le più severe non soltanto d’Europa, ma di tutto il mondo. E una componente come la privacy è indispensabile affinché la VPN sia affidabile, seria.

Ve ne parliamo perché in questi giorni il piano di due anni è in offerta a 1,11 euro al mese, uno dei prezzi più bassi di sempre per un servizio VPN premium. La promozione in corso sul sito ufficiale prevede inoltre tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Tanti casi d’uso

Una VPN d’estate può essere utile in tanti frangenti. In primis per rendere sicura la connessione a una rete Wi-Fi pubblica, come quella di aeroporti e hotel. Ricordiamo infatti che il Wi-Fi pubblico è una rete non protetta, debole, che può essere facilmente violata dai cybercriminali, con tutte le conseguenze del caso.

Il discorso si estende poi ai dati sensibili come i numeri delle carte di credito. Ipotizziamo ad esempio di avere la necessità di acquistare i biglietti per il treno o un’attrazione da visitare, e di dover usare la connessione Wi-Fi dell’hotel in cui soggiorniamo. Tale azione, senza una VPN attiva, metterebbe a serio rischio le informazioni della carta utilizzato per completare il pagamento.

Infine un classico: “Questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese”. Quante volte abbiamo letto questa frase sugli schermi dei nostri dispositivi quando volevamo guardare un contenuto in streaming? Questo succede a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Esiste però un rimedio molto semplice, ed è appunto quello di attivare una VPN, in modo da nascondere la propria posizione per poi scegliere un server VPN posizionato in Italia.

L’offerta sul piano di due anni di PrivadoVPN, ora disponibile a 1,11 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.