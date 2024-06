Runway, società che sviluppa strumenti di intelligenza artificiale generativa rivolti a chi crea contenuti cinematografici, ha presentato Gen-3 Alpha. Questo modello è in grado di creare clip partendo da una descrizione testuale e viene descritto dall’azienda come un “importante” upgrade rispetto al precedente modello di punta, ovvero il Gen-2.

Runway è il nuovo modello AI per generare clip cinematografiche

Gen-3 Alpha sarà disponibile nei prossimi giorni per tutti gli utenti abbonati, compresi i clienti aziendali. «Gen-3 Alpha eccelle nel generare personaggi umani espressivi con una vasta gamma di azioni, gesti ed emozioni. […] Questo modello è stato progettato per interpretare un’ampia gamma di stili e terminologie cinematografiche per consentire transizioni fantasiose e inquadrature precise degli elementi nella scena», scrive l’azienda nel post sul suo blog.

Come è scontato che sia, questo modello non è perfetto e ha i suoi limiti, come la durata massima di 10 secondi per le singole clip. In una intervista rilasciata a TechCrunch, il co-fondatore di Runway ha dichiarato che «il modello può avere difficoltà con interazioni complesse tra personaggi e oggetti, e i contenuti generati non sempre seguono esattamente le leggi della fisica».

Il modello è stato addestrato dandogli in pasto numerosi video, che provengono però da fonti non comunicate dalla società. «Abbiamo un team di ricerca interno che supervisiona l’addestramento e utilizza un preciso set di dati per il training dei nostri modelli», ha affermato ancora Germanidis, il co-fondatore. Per quanto riguarda invece la questione copyright, l’azienda rivela che il modello Gen-3 porterà con sé uno strumento di moderazione che bloccherà i tentativi di creazione di video basati su contenuti protetti da copyright.

Runway, che ha raccolto oltre 236,5 milioni di dollari da investitori come Google e NVIDIA, gestisce anche i Runway Studios, una divisione che funge da partner di produzione per i clienti aziendali, e organizza l’AI Film Festival, uno dei primi eventi dedicati alla presentazione di film realizzati – interamente o parzialmente – con l’intelligenza artificiale.