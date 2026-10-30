Rust entra anche in systemd: Linux cambia linguaggio pezzo dopo pezzo

systemd si prepara ad accogliere Rust, il linguaggio di programmazione sempre più apprezzato nello sviluppo di software per la sua attenzione alla sicurezza della memoria.

La novità riguarda uno dei componenti fondamentali delle distribuzioni Linux, responsabile dell’avvio del sistema operativo e della gestione dei servizi. La decisione rappresenta un’evoluzione significativa nell’architettura del progetto, ma non significa che il codice esistente verrà riscritto.

Gli sviluppatori hanno scelto un approccio graduale, limitando inizialmente l’impiego del nuovo linguaggio a programmi autonomi. L’obiettivo è ampliare le possibilità di sviluppo senza compromettere la compatibilità con l’infrastruttura già consolidata.

Perché systemd introduce il supporto a Rust

La modifica è stata integrata nel ramo di sviluppo del progetto da Christian Brauner, sviluppatore del kernel Linux. Il lavoro prepara il terreno per systemd 263 e introduce le infrastrutture necessarie a compilare programmi scritti in Rust all’interno dell’ambiente di sviluppo esistente.

La scelta tecnica più importante riguarda proprio i confini di questa integrazione. Rust potrà essere utilizzato per nuovi componenti indipendenti, definiti anche leaf components, mentre le parti già sviluppate in C resteranno invariate. Non è previsto che moduli fondamentali vengano trasformati nel nuovo linguaggio, né che componenti utilizzati da altre parti del progetto dipendano da codice Rust. Si tratta quindi di un’estensione delle possibilità di sviluppo, non di una trasformazione radicale dell’architettura.

Anche la compilazione segue una direzione precisa. Il progetto mantiene Meson come sistema di build e non introduce Cargo, il gestore di pacchetti normalmente associato a Rust. Inoltre, il codice deve adottare l’approccio no_std, evitando la libreria standard del linguaggio. Questa scelta permette di mantenere un controllo più stretto sulle dipendenze e sulle dimensioni dei programmi, ma richiede agli sviluppatori di utilizzare strumenti e funzionalità messi a disposizione direttamente dall’infrastruttura di systemd.

Sicurezza della memoria e limiti dell’integrazione

Il motivo per cui questa apertura è interessante riguarda soprattutto la gestione della memoria. C offre un controllo molto ampio sulle risorse del sistema, ma lascia agli sviluppatori numerose responsabilità nella gestione degli accessi e della durata degli oggetti. Rust introduce invece meccanismi progettati per intercettare determinate categorie di errori durante la compilazione, riducendo il rischio di vulnerabilità legate a puntatori non validi e accessi impropri.

Questo vantaggio non significa che qualsiasi programma scritto nel nuovo linguaggio sia automaticamente sicuro. Le interazioni con librerie C, le decisioni architetturali e gli eventuali errori logici continuano a richiedere verifiche accurate. Per questo l’integrazione prevede collegamenti con le librerie condivise del progetto e strumenti che consentono ai nuovi programmi di rispettarne le convenzioni.

Rimane inoltre un ostacolo per un’eventuale estensione al nucleo centrale: il supporto di Rust alle librerie dinamiche presenta ancora limitazioni che potrebbero aumentare sensibilmente le dimensioni degli eseguibili. Gli sviluppatori preferiscono quindi procedere senza introdurre costi e complessità non ancora giustificati.

La prima applicazione concreta prevista è systemd-keyring-setup, un’utilità destinata alla gestione dei certificati e delle chiavi del kernel. Il suo sviluppo permetterà di verificare sul campo l’efficacia dell’integrazione.

La direzione intrapresa suggerisce un cambiamento culturale importante per l’ecosistema Linux: la modernizzazione non deve necessariamente passare dall’abbandono delle tecnologie consolidate. Può invece nascere dalla convivenza tra strumenti differenti, selezionati in funzione delle responsabilità e dei rischi di ciascun componente.