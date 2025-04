Con l’aggiornamento iOS 18.4.1, Safari introduce una nuova funzione che mette in evidenza le ricerche recenti direttamente nella barra di navigazione.

Grazie all’aggiornamento, ogni volta che si tocca la barra di ricerca in Safari, l’elenco delle ricerche recenti viene mostrato automaticamente, rendendo più semplice il recupero di informazioni precedentemente cercate.

Tale novità dovrebbe comportare notevoli benefici per accessibilità e velocità di utilizzo del browser, pur risultando anche discutibile lato privacy, soprattutto per chi condivide il proprio dispositivo con altri utenti e non vuole mostrare le sue precedenti interazioni con il browser.

Per venire incontro agli utenti preoccupati per questo aspetto, Apple ha integrato un’opzione che consente di disattivare tale funzione, aprendo le impostazioni del dispositivo e navigare fino a Impostazioni – App – Safari. Da qui, basta disattivare l’interruttore accanto a Mostra Ricerche Recenti. È importante sottolineare che questa impostazione non impedisce a Safari di memorizzare la cronologia di navigazione, ma si limita a nasconderne la visualizzazione immediata.ù

Ricerche recenti e privacy: l’argomento divide l’utenza Safari

Oltre alla possibilità di disattivare la funzione di visualizzazione delle ricerche recenti, Safari offre strumenti completi per la gestione della cronologia. Gli utenti possono eliminare i dati di navigazione seguendo questi passaggi:

Accedere a Impostazioni – App – Safari – Cronologia e Dati dei Siti Web ;

; Selezionare l’intervallo temporale desiderato per la cancellazione, che può variare dalle ultime ore fino all’intera cronologia.

Questa opzione rappresenta un ulteriore livello di controllo per gli utenti che desiderano gestire in modo più consapevole i propri dati personali.

Apple, consapevole delle diverse esigenze degli utenti, continua a offrire strumenti di personalizzazione che permettono a ciascuno di configurare la propria esperienza di navigazione secondo le proprie priorità. La modalità di navigazione privata, ad esempio, rimane una soluzione efficace per chi desidera navigare senza lasciare tracce, mentre le opzioni di gestione della cronologia consentono di eliminare selettivamente i dati accumulati nel tempo.