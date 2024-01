Sai che puoi giocare a Snake su Spotify? Ecco come fare

Spotify è una piattaforma di streaming in costante aggiornamento, ed è per questo che è così amata dalla community. L’ultima novità è stata scovata quasi per caso ed è attualmente una esclusiva degli utenti iOS con all’attivo un abbonamento Premium.

Come giocare a Snake su Spotify

Musica, podcast e… Snake. Ecco qual è l’ultima aggiunta che arricchisce l’esperienza di chi utilizza Spotify. La funzione, come detto, è riservata unicamente agli abbonati Premium e – chissà per quale motivo – può essere attivata solo sugli smartphone di Apple.

Per giocare all’iconico videogioco (non è quello visto sui Nokia di tanti anni fa, ma il concetto resta lo stesso) basta aprire una playlist, premere sull’icona dei tre puntini, scorrere verso il basso e trovare la voce “Mangiati sta playlist”.

L’aspetto più divertente del gioco made-in-Spotify è che il serpente deve essere sfamato con i singoli brani della playlist in questione. Ad ogni boccone, poi, cambia il sottofondo musicale e anche la tinta del background (in base al colore dominante della copertina del singolo/album dato in pasto).

Non è nulla di sofisticato o rivoluzionario, ma un divertente passatempo per ascoltare buona musica e divertirsi con un gioco che ha fatto la storia della telefonia mobile. Chi ha vissuto i tempi d’oro del Nokia 3310, ha ora un ottimo motivo per abbonarsi a Spotify.

I vantaggi di Spotify Premium

Il piano in abbonamento ha un prezzo di partenza di 10,99€ (account singolo) e si traduce in diversi vantaggi. È possibile scaricare i brani musicali per scaricarli anche offline, non ci sono interruzioni pubblicitarie, la scelta dei brani da ascoltare è libera e – infine – gli skip sono illimitati.