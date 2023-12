Spotify aiuterà gli utenti a fare la loro playlist con l'IA

Attualmente Spotify è una delle migliori app di streaming musicale, probabilmente la più usata in assoluto in ogni paese. Questa soluzione può essere usata praticamente su tutti i sistemi operativi, che siano mobili o desktop. Le molteplici forme con cui l’app è presente dunque, la rende praticamente onnipotente.

Sebbene abbia ricevuto più riconoscimenti, l’azienda sta lavorando per migliorare il proprio elenco di funzionalità e non poteva mancare la richiesta di aiuto ad una delle strade più percorse degli ultimi tempi: l’intelligenza artificiale.

Spotify, la playlist sarà generata in automatico dall’intelligenza artificiale

Sembra che alcuni utenti che abbiano avuto accesso ad una versione sperimentale di Spotify, individuando una nuova funzione. Questa consente di lasciare che l’intelligenza artificiale sia in grado di creare una playlist in base alle abitudini.

È possibile accedere alla funzione dalla scheda “La tua libreria”, direttamente in alto a destra. Tra le tante possibilità di cui la celebre applicazione musicale dispone, gli utenti riferiscono di aver notato la voce “Playlist AI“. Una volta selezionata, si aprirebbe una vera e propria chat in cui sarà possibile chiedere all’intelligenza artificiale di Spotify di creare una playlist.

Basterebbero pochi secondi per generare la playlist, tutto secondo le richieste che gli utenti faranno nella chat. Ovviamente non manca la possibilità di perfezionare l’elenco dei brani selezionati.

Anche da parte di un portavoce di Spotify sarebbe arrivata la conferma che la società starebbe testando proprio tale funzionalità.

Questa non è la prima volta in cui Spotify fa riferimento all’intelligenza artificiale. Ricordiamo infatti che l’app dispone già di AI DJ che seleziona la musica che ritiene più consona ai canoni dell’utente, analizzando le sue preferenze di ascolto. L’aggiunta dell’intelligenza artificiale in merito alla creazione delle playlist, solleverà tutti da tale fardello. Non ci sarà dunque festa per la quale gli utenti non avranno a disposizione un elenco di canzoni ad hoc.