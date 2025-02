Saily: l’eSIM per viaggiare senza confini e senza costi di roaming

Viaggiare all’estero senza connessione può essere frustrante, e le tariffe di roaming possono trasformarsi in spese impreviste. Saily, la nuova app per eSIM sviluppata dai creatori di NordVPN, offre una soluzione pratica, economica e immediata per restare connessi in oltre 200 destinazioni senza dover acquistare una SIM locale o pagare costi aggiuntivi. Con piani dati a partire da 2,99 USD, Saily rende il roaming un problema del passato.

Perché scegliere Saily

Saily semplifica l’accesso a internet in viaggio grazie a un sistema eSIM innovativo e flessibile:

Installazione immediata : scarica l’app, scegli un piano dati e attiva l’eSIM in pochi tocchi.

: scarica l’app, scegli un piano dati e attiva l’eSIM in pochi tocchi. Copertura globale : una sola eSIM per connetterti in più paesi, senza bisogno di sostituire schede fisiche.

: una sola eSIM per connetterti in più paesi, senza bisogno di sostituire schede fisiche. Nessun costo di roaming : naviga senza pensieri con piani prepagati e trasparenti.

: naviga senza pensieri con piani prepagati e trasparenti. Assistenza 24/7 : supporto via chat sempre disponibile.

: supporto via chat sempre disponibile. Notifiche sul consumo dati: ricevi avvisi quando hai usato l’80% del tuo piano, evitando sorprese.

In partenza per il tuo prossimo viaggio?

Sei in partenza per il tuo prossimo viaggio oltreoceano? Con Saily, puoi acquistare un piano dati eSIM direttamente dallo smartphone, evitando di cercare negozi di SIM locali all’arrivo.

Scegli la località e il periodo: con Saily puoi connetterti ovunque, sono disponibili oltre 200 destinazioni con piani a partire da 2,99€

con Saily puoi connetterti ovunque, sono disponibili oltre 200 destinazioni con piani a partire da 2,99€ Installazione : effettuata in pochi secondi prima della partenza

: effettuata in pochi secondi prima della partenza Attivazione : automatica all’arrivo

: automatica all’arrivo Vantaggi: connessione immediata per usare Google Maps, prenotare taxi e condividere foto senza dipendere dal Wi-Fi pubblico

Rispetto ad altri fornitori, Saily offre un’unica eSIM per più paesi, assistenza continua e una maggiore trasparenza nei consumi. La sua semplicità d’uso e il costo contenuto la rendono una delle soluzioni più convenienti per chi viaggia spesso.

Come attivare Saily?

Scarica l’app da App Store o Google Play. Scegli la destinazione e il piano dati più adatto alle tue esigenze. Installa l’eSIM seguendo le istruzioni dell’app. Connettiti automaticamente appena arrivi a destinazione.

Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.