Sam Altman lascia il comitato per la sicurezza di OpenAI

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha lasciato la commissione interna dedicata alla supervisione della sicurezza legata ai progetti dell’azienda. Attraverso un post sul blog ufficiale della startup, la stessa ha affermato come il Safety and Security Committee diventerà indipendente rispetto a OpenAI.

Come tale dovrà fare a meno di Altman, con il gruppo che sarà ora presieduto dal professore Zico Kolter. Al suo interno figurano diverse persone di rilievo come il CEO di Quora Adam D’Angelo e l’ex vicepresidente esecutivo di Sony Nicole Seligman. La natura indipendente del Safety and Security Committee non pregiudica comunque la massiccia presenza al suo interno di figure di spicco di OpenAI.

Nel post è stato sottolineato come il gruppo si sia impegnato in un’approfondita revisione di o1, l’ultimo modello di Intelligenza Artificiale proposto dalla startup. Al termine dell’analisi Altman si è dimesso dalla stessa. Dal canto suo, OpenAI ha comunque voluto sottolineare come la sinergia con la commissione resta comunque forte, garantendo dunque la massima collaborazione.

Perché Sam Altman ha lasciato la commissione di sicurezza?

L’uscita di Altman dal Comitato per la sicurezza e la protezione arriva dopo che cinque senatori degli Stati Uniti hanno sollevato dubbi sulle politiche di OpenAI in una lettera indirizzata proprio al CEO della startup qualche settimana fa.

La parte dello staff della compagnia che si impegnava sui rischi legati all’IA ha lasciato OpenAI e, anche internamente, sono state indirizzate accuse ad Altman che si sarebbe opposto a una vera e propria regolamentazione rispetto all’IA, prediligendo il puro profitto.

Nonostante ciò, va detto che lo stesso Altman, giusto qualche mese fa, è entrato a far parte dell’Artificial Intelligence Safety and Security Board del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, che fornisce raccomandazioni per lo sviluppo dell’IA d per la sua integrazione in tutte le infrastrutture critiche degli USA.