Samsung a lavoro sul suo frigo AI per ordini automatici della spesa

Samsung sta collaborando con Instacart, azienda americana che si occupa di ritiro e consegna di generi alimentari, per permettere ai frigoriferi Bespoke di ordinare cibo in autonomia.

Tali elettrodomestici, dotati di Intelligenza Artificiale, dovrebbero dunque presto essere in grado di individuare quando un bene alimentare sta per esaurirsi e dunque ordinare lo stesso.

La tecnologia AI Vision Inside di Samsung tiene traccia di ciò che c’è nel tuo frigorifero utilizzando telecamere interne. Abbinando ciò al lavoro svolto da Instacart, è possibile avere sempre tutto il cibo necessario con interventi minimi da parte del possessore dell’elettrodomestico. Niente corse frenetiche al supermercato per qualcosa che manca: il frigo dovrebbe informare l’utente sul suo contenuto.

La connessione con Instacart sarà disponibile nei nuovi frigoriferi Bespoke e aggiunto a quelli esistenti tramite un apposito aggiornamento firmware over-the-air.

La sinergia tra Samsung e Instacart: tra comodità e questione privacy

Il produttore coreano non vuole che l’AI prenda il sopravvento sull’utente e, proprio per questo motivo, resta necessaria una conferma prima dell’ordine. Allo stesso modo, il possessore del frigo può comunque scegliere quale marca del prodotto in questione acquistare. Altro dubbio più che lecito è quello riguardante la privacy. L’AI potrebbe infatti apprendere dati sulle abitudini alimentare degli utenti, diventando un po’ troppo invadente.

Le aziende coinvolte non hanno menzionato alcun piano specifico per la raccolta dati e la relativa analisi. Nonostante ciò, queste informazioni potrebbero essere gestite in modo simile a quanto avviene con le ricerche online, con un focus sull’aspetto alimentare.

Il mercato dei “dispositivi intelligenti” sta diventando sempre più vasto e, anche nel nostro paese, questo tipo di elettrodomestici sta gradualmente guadagnando la fiducia dei consumatori.