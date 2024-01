Samsung Ballie, l'assistente robot aggiornato: nuovo proiettore e funzioni IA

Samsung ha annunciato un corposo aggiornamento per il suo robot assistente, noto come Ballie.

Le novità, presentate in occasione del CES 2024, riguardano un nuovo design dell’automa, l’integrazione di un proiettore avanzato e alcune funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Ballie è stato presentato dal colosso coreano nel 2020 e, in quel frangente, il robot appariva con una forma sferica. La nuova versione dell’assistente è decisamente più accattivante che, per certi versi, ricorda i personaggi del videogioco Among Us. Il sensore lidar integrato, permette al robot di muoversi con facilità all’interno di qualunque tipo di stanza, aggirando facilmente gli ostacoli.

Il design, caratterizzato da fotocamere anteriori e posteriori, rende Ballie ideale tanto come “robot da compagnia” quanto adatto per compiti di sorveglianza. La sua capacità di controllare dispositivi smart, come luci e termostati, lo rende un assistente ideale, molto simile a una versione “fisica” di Alexa.

Samsung Ballie utilizza le due fotocamere per trasmettere immagini su superfici che ritiene idonee

A catturare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori durante la kermesse di Las Vegas è stata l’integrazione del proiettore.

Questo infatti, consente a Ballie di rilevare la postura e l’angolazione del viso dell’utente, rivolgendosi dunque nell’angolazione migliore per le interazioni. Il proiettore è in grado di calibrarsi automaticamente per trasmettere sequenze video streaming (inclusi filmati YouTube), ma anche videochiamate, su superfici adatte a tale scopo, come i muri dell’abitazione. Il tutto è possibile grazie alle due fotocamere da 1080p.

Come avviene per la maggior parte degli annunci CES, non è stato reso pubblico prezzo ed eventuale data di rilascio della nuova versione dell’automa di Samsung.

Nel contesto dei robot domestici, Ballie non è stato il protagonista assoluto della giornata. LG, infatti, ha annunciato il suo Smart Home AI agent, dimostrando come questo settore catturi sempre di più l’attenzione e l’immaginazione del pubblico.