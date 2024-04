Samsung Galaxy AI continua a crescere, aggiunto il supporto per altre 3 lingue

Al momento, Samsung sembra essere l’azienda più attiva dal punto di vista delle innovazioni tramite l’intelligenza artificiale. In tale ambito sono stati fatti grossi passi avanti, soprattutto alla presentazione di Galaxy AI, il motore on-device dell’azienda, che ha fatto il suo esordio ufficiale con i nuovi Galaxy S24 a gennaio. Negli ultimi tempi ci sono stati grandi miglioramenti e nelle ultime ore la notizia ha riguardato il superamento delle limitazioni linguistiche.

Samsung aveva già annunciato che ci sarebbe stato un aumento delle lingue disponibili ed infatti questa primavera, alle tredici lingue già disponibili, verrà aggiunto il supporto per altre tre. Più in particolare ci saranno le seguenti lingue nell’elenco: l’arabo, l’indonesiano e il russo. Inoltre, ecco anche il supporto per i “dialetti” inglese australiano, cantonese e francese canadese.

Tutto è in continuo miglioramento: Samsung prepara l’arrivo di altre lingue su Galaxy AI

Samsung non ha intenzione di fermarsi a questo nuovo aggiornamento. L’azienda ha affermato infatti che entro la fine dell’anno prevede di portare su Galaxy AI il supporto per altre lingue. Si parla di rumeno, turco, olandese, svedese, cinese e portoghese europeo.

Questo sarebbe un enorme, con l’azienda pronta ad estendere le nuove funzionalità riguardanti l’intelligenza artificiale a tutti, senza distinzione e barriere. Ad affermarlo è stato TM Roh, Presidente e Responsabile dell’area Mobile eXperience Business di casa Samsung. L’azienda infatti è costantemente impegnata ad estendere a tutti questa preziosa risorsa. L’espansione linguistica di Galaxy AI permetterà agli utenti di poter comunicare senza farsi il problema della lingua.

Usare le funzionalità incredibili che sono arrivate con i Galaxy S24 deve essere un diritto di tutti. Samsung la pensa proprio così. Ricordiamo che tra le funzionalità più interessanti c’è sicuramente la traduzione live in chiamata così come il “Cerchia e cerca“, che permette di cerchiare un oggetto in una foto per poi trovarlo uguale sul motore di ricerca.