All’evento Unpacked 2024 Samsung ha presentato i nuovi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Gli smartphone del colosso sudcoreano arrivano con diverse migliorie sia lato hardware che software, ma c’è una novità in particolare che ha attirato l’attenzione della community tech. Note come Galaxy AI, le nuove feature di intelligenza artificiale generativa puntano a migliorare l’esperienza degli utenti in diverse situazioni, dall’editing di foto e video alle conversazioni sia telefoniche che tramite messaggi. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, c’è un “però” da segnalare.

Samsung Galaxy AI: le funzionalità di intelligenza artificiale sono gratuite, per ora

Nonostante spesso vengano ignorate, le note a piè di pagina hanno la loro importanza. Quelle consultabili sul sito web di Samsung relative ai nuovi smartphone appena presentati rivelano dettagli aggiuntivi sulle feature AI come Traduzione Live e Cerchia e cerca. L’azienda specifica infatti che “le funzionalità Galaxy AI saranno fruibili gratuitamente tramite i dispositivi Samsung Galaxy che le supportano almeno fino al 31 dicembre 2025“.

L’azienda non ha fornito maggiori informazioni in merito, quindi restano senza risposta domande che è lecito porsi dopo questa scoperta. Quanto costeranno queste feature dopo il 2025? Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile/annuale? Saranno tutte a pagamento o solo quelle eseguite sul cloud?

Le funzionalità Galaxy AI in arrivo anche su altri smartphone Samsung

Durante l’evento di presentazione sono sorti alcuni dubbi che Samsung ha sciolto solo in un secondo momento, su domande dirette della stampa. Ad esempio, grazie ad Engadget si scopre che l’AI farà capolino anche su alcuni smartphone attualmente in commercio, tra cui i top di gamma dello scorso anno.

L’azienda sudcoreana ha menzionato Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Per quanto riguarda i tablet, invece, gli unici che dovrebbero ricevere l’upgrade in salsa AI dovrebbero essere quelli della gamma Galaxy Tab S9.

Anche in questo caso però è necessario attendere future comunicazioni ufficiali. Non è chiaro ad esempio se i dispositivi sopracitati riceveranno tutte le funzionalità AI mostrate all’evento Unpacked 2024 o solo alcune di esse.